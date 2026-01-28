Ο Στίβεν Κόλμπερτ επιστρέφει τον Μάιο για το τελευταίο επεισόδιο του The Late Show
Το επικείμενο τέλος της επιτυχημένης εκπομπής είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με κορυφαίους παρουσιαστές να στηρίζουν τον Κόλμπερτ
Στις 21 Μαΐου φαίνεται πως επιστρέφει ο Στίβεν Κόλμπερτ για το τελευταίο επεισόδιο του The Late Show.
Κατά τη διάρκεια της μαγνητοσκόπησης ενός επεισοδίου του Late Night With Seth Meyers, ο 61χρονος παρουσιαστής αποκάλυψε, σύμφωνα με το LateNighter, ότι το φινάλε της εκπομπής του θα προβληθεί την Πέμπτη 21 Μαΐου.
Την είδηση ότι το The Late Show with Stephen Colbert κόβεται από το CBS το 2026 για οικονομικούς λόγους έκανε γνωστή ο ίδιος ο Κόλμπερτ μέσα από την εκπομπή του τον περασμένο Ιούλιο.
«Πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, θέλω να σας πω κάτι που έμαθα μόλις χθες το βράδυ. Η επόμενη χρονιά θα είναι η τελευταία μας σεζόν. Μοιράζομαι τα συναισθήματά σας. Δεν είναι απλώς το τέλος της εκπομπής μας, είναι το τέλος του The Late Show στο CBS. Δεν θα αντικατασταθώ. Απλώς όλο αυτό τελειώνει», είχε πει χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, είχε προσθέσει λέγοντας: «Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι στο CBS υπήρξαν εξαιρετικοί συνεργάτες. Και είμαι ευγνώμων στο κοινό, σε εσάς, που μας συνοδεύατε κάθε βράδυ, εδώ μέσα, εκεί έξω και σε όλο τον κόσμο».
Η ανακοίνωση για το επικείμενο τέλος μίας από τις πιο επιδραστικές εκπομπές της late night ζώνης της αμερικανικής τηλεόρασης είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με κορυφαίους παρουσιαστές, όπως ο Τζίμι Κίμελ, ο Τζίμι Φάλον και ο Άντι Κοέν, να του εκφράζουν ανοιχτά τη στήριξή τους.
Ο Κόλμπερτ ανέλαβε την παρουσίαση του Late Show μετά την αποχώρηση του Ντέιβιντ Λέτερμαν το 2015 και συμπλήρωσε σχεδόν μια δεκαετία στον αέρα, πριν αιφνιδιάσει τους τηλεθεατές με την ανακοίνωση του τέλους του επιτυχημένου προγράμματος.
UPDATE 1/27/2026 at 1:10 p.m. — Stephen Colbert has reportedly announced the date for the final episode of The Late Show. https://t.co/A00y4JxqMA— Us Weekly (@usweekly) January 28, 2026
