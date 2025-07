Τέλος το «The Late Show with Stephen Colbert» από το CBS - Σταματά για οικονομικούς λόγους

Κλείσιμο

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να τερματίσει το «» τον Μάιο του 2026 επικαλούμενο οικονομικούς λόγους. Στίβεν Κόλμπερτ ενημερώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 16 Ιουλίου και ανακοίνωσε την είδηση στο κοινό στο στούντιο την επόμενη μέρα. «Δεν είναι μόνο το τέλος της εκπομπής μας, είναι το τέλος του "The Late Show" στο CBS. Δεν αντικαθίσταμαι. Όλα αυτά απλώς εξαφανίζονται», είπε χαρακτηριστικά.Η βιωσιμότητα των βραδινών τηλεοπτικών talk show αποτελεί σημαντικό θέμα συζήτησης στον κλάδο των μέσων ενημέρωσης τα τελευταία χρόνια, καθώς η τηλεθέαση τέτοιων εκπομπών μειώνεται σταθερά.Τα «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» και «Late Night with Seth Meyers» παρουσιάζονται πλέον μόνο τέσσερις φορές την εβδομάδα, ενώ το CBS δεν αναζήτησε νέο παρουσιαστή για το «Late Late Show» μετά την αποχώρηση του Τζέιμς Κόρντεν το 2023. Οι εταιρείες όμως γίνονται ολοένα και πιο επιφυλακτικές για το υψηλό κόστος της παραγωγής των εκπομπών.«Θεωρούμε τον Στίβεν Κόλμπερτ αναντικατάστατο και θα αποσύρουμε το franchise ''The Late Show'' τον Μάιο του 2026», ανέφεραν στελέχη του CBS σε ανακοίνωσή τους. «Είμαστε περήφανοι που ο Στίβεν αποκάλεσε το CBS σπίτι του. Ο ίδιος και η εκπομπή θα μείνουν στη μνήμη μας στο πάνθεον των σπουδαίων που κοσμούσαν την τηλεόραση αργά το βράδυ. Αυτή είναι καθαρά μια οικονομική απόφαση. Δεν σχετίζεται με κανέναν τρόπο με την απόδοση της εκπομπής, το περιεχόμενο ή άλλα ζητήματα που συμβαίνουν στην Paramount», σημείωσαν.Ο Κόλμπερτ ανέλαβε την εκπομπή 2015 και καθιερώθηκε ως από τους πιο σφοδρούς επικριτές του Τραμπ στην αμερικανική τηλεόραση. Η απόφαση ακύρωσης του προγράμματος συμπίπτει με τις διαπραγματεύσεις συγχώνευσης της Paramount, στην οποία ανήκει το CBS με τη Skydance Media.Εν αναμονή της πώλησης, η Paramount συμφώνησε να καταβάλει στον Ντόναλντ Τραμπ 16 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει αγωγή σχετικά με το μοντάζ μιας συνέντευξης στην εκπομπή 60 Minutes — μια αγωγή που πολλοί νομικοί έκριναν αβάσιμη, αλλά την οποία η κυβέρνηση των ΗΠΑ χρησιμοποίησε ως μοχλό πίεσης για να καθυστερήσει την πώληση.Ο Κόλμπερτ ήταν μεταξύ εκείνων που εμφανίστηκαν επικριτικοί για τον δικαστικό συμβιβασμό. «Αν η Paramount και το CBS τερμάτισαν το Late Show για πολιτικούς λόγους, το κοινό πρέπει να το μάθει» σχολίασε σε αναρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών στην Καλιφόρνια, Ανταμ Σιφ και διερωτήθηκε αν η απόφαση συνδέεται με τον διακανονισμό ύψους 16 εκατ. δολαρίων που συμφώνησε να καταβάλει το δίκτυο στον Τραμπ.