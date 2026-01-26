Η Σία Κοσιώνη βγήκε από την εντατική
Η Σία Κοσιώνη βγήκε από την εντατική
Η νοσηλεία της θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες στο Metropolitan Hospital
Νέες πληροφορίες για τη νοσηλεία της Σίας Κοσιώνη έγιναν γνωστές. Η δημοσιογράφος που προσβλήθηκε από πνευμονιόκοκκο και μπήκε στην εντατική, βγήκε από τη ΜΕΘ και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε θάλαμο.
Η νοσηλεία της, ωστόσο, θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες στο Metropolitan Hospital.
Η Σία Κοσιώνη ήταν ασθενής από τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας. Παρόλα αυτά, την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου αισθάνθηκε ακόμα πιο έντονη αδιαθεσία και παρουσίασε δυσκολία στην αναπνοή, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να μεταβεί στην εργασία της και να παρουσιάσει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, όπως συνέβη και την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου. Το βράδυ της Παρασκευής η δημοσιογράφος πήγε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί βρήκαν ότι είχε χαμηλό οξυγόνο της και έκαναν εισαγωγή. Ύστερα από τις εξετάσεις που έκανε, διαπιστώθηκε ότι είχε προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο, γι' αυτό και παρέμεινε στην εντατική, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της.
