Κατερίνα Γκαγκάκη: Προφανώς και οι επιλογές μου δεν ήταν οι καλύτερες για να κάνω παιδί
Έχω όμως αποδεχτεί ότι είμαι ένας άνθρωπος απολύτως εμμονικός με την αυτονομία και την ανεξαρτησία, τόνισε
Στις επιλογές της απέδωσε η Κατερίνα Γκαγκάκη το γεγονός ότι δεν απέκτησε παιδί. Υπάρχουν στιγμές που μετανιώνει για αυτές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν αποδέχεται τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η ζωή της. Άλλωστε, όπως ανέφερε, θα δυσκολευόταν πολύ, αν έχανε την αυτονομία και την ανεξαρτησία της.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day», την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, η Κατερίνα Γκαγκάκη είπε χαρακτηριστικά: «Αν κάνεις ένα παιδί, αλλάζει τελείως και το κέντρο βάρους σου, και το που πας, και το τι είσαι. Τα έφερε η ζωή νομίζω ή μου αρέσει να θεωρώ ότι τα έφερε η ζωή και δεν το επέλεξα, γιατί τώρα σε κάποια σημεία που το μετανιώνω, μου αρέσει να το τοποθετώ στο ότι τα έφερε η ζωή και δεν ήταν δικές μου οι επιλογές, που αν τις βάλουμε μια - μια και τις δούμε, προφανώς δεν ήταν οι καλύτερες γι’ αυτή την κατεύθυνση».
Παρόλα αυτά, αναγνώρισε ότι η αυτονομία και η ανεξαρτησία είναι πολύ σημαντικές για εκείνη. «Αν είχα κάπου αλλού να ακουμπήσω, ίσως να ήταν διαφορετικά. Έχω όμως αποδεχτεί ότι είμαι ένας άνθρωπος απολύτως εμμονικός με την αυτονομία και την ανεξαρτησία και μου αρέσει αυτό, και δεν μπορώ να το κρύβω και να λέω ότι το κανονικό είναι κάτι άλλο…», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
Φωτογραφία: NDPPHOTO
