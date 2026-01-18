Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Φαινομενικά μπορεί να τα έχω όλα, αλλά κανείς δεν είναι πλήρης επειδή δείχνει έτσι
GALA
Γαρυφαλλιά Καληφώνη Social media

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Φαινομενικά μπορεί να τα έχω όλα, αλλά κανείς δεν είναι πλήρης επειδή δείχνει έτσι

Τις προάλλες έλαβα ένα μήνυμα που μια κοπέλα με έλεγε αχάριστη , έγραψε το μοντέλο

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Φαινομενικά μπορεί να τα έχω όλα, αλλά κανείς δεν είναι πλήρης επειδή δείχνει έτσι
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Στην εικόνα επιτυχίας και πληρότητας που παρουσιάζει η Γαρυφαλλιά Καληφώνη στα social media αναφέρθηκε, τονίζοντας ότι κανείς δεν είναι πραγματικά πλήρης μόνο επειδή φαίνεται έτσι.

Το μοντέλο προχώρησε το βράδυ του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου σε μια πιο προσωπική ανάρτηση στο Instagram, θέλοντας να μοιραστεί σκέψεις της μετά από ένα μήνυμα που δέχτηκε από μια κοπέλα, η οποία την αποκαλούσε «αχάριστη». Η ίδια εξήγησε στους ακολούθους της ότι η εικόνα που δείχνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτή του ανθρώπου που «τα έχει όλα», δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα την πραγματικότητα.

Συγκεκριμένα, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη έγραψε στο Instagram story που έκανε: «Τις προάλλες έλαβα ένα μήνυμα που μια κοπέλα με έλεγε αχάριστη (κάποιες φορές είμαι όντως). Αλλά το είπε σε κάτι που έλεγα για την ψυχολογία μου και για τα σκαμπανεβάσματα που έχω συχνά (με όλα αυτά που γίνονται να μου πεις και ποιος δεν έχει). Φαινομενικά μπορεί να τα έχω όλα και θα έπρεπε να είμαι ευγνώμων κάθε μέρα (που προσπαθώ να είμαι). Αλλά κανείς δεν είναι πλήρης επειδή δείχνει πλήρης, αλλά και να είναι πληρότητα δεν σημαίνει απουσία από πιο σκοτεινές σκέψεις. Πολλές φορές ό,τι βλέπετε εσείς ως “τέλειο” στα social media, δεν σημαίνει ότι μέσα του δεν προσπαθεί ακόμα να μάθει να ισορροπεί».

Δείτε την ανάρτησή της

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Φαινομενικά μπορεί να τα έχω όλα, αλλά κανείς δεν είναι πλήρης επειδή δείχνει έτσι
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης