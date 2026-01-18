Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Φαινομενικά μπορεί να τα έχω όλα, αλλά κανείς δεν είναι πλήρης επειδή δείχνει έτσι
Τις προάλλες έλαβα ένα μήνυμα που μια κοπέλα με έλεγε αχάριστη , έγραψε το μοντέλο
Στην εικόνα επιτυχίας και πληρότητας που παρουσιάζει η Γαρυφαλλιά Καληφώνη στα social media αναφέρθηκε, τονίζοντας ότι κανείς δεν είναι πραγματικά πλήρης μόνο επειδή φαίνεται έτσι.
Το μοντέλο προχώρησε το βράδυ του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου σε μια πιο προσωπική ανάρτηση στο Instagram, θέλοντας να μοιραστεί σκέψεις της μετά από ένα μήνυμα που δέχτηκε από μια κοπέλα, η οποία την αποκαλούσε «αχάριστη». Η ίδια εξήγησε στους ακολούθους της ότι η εικόνα που δείχνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτή του ανθρώπου που «τα έχει όλα», δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα την πραγματικότητα.
Συγκεκριμένα, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη έγραψε στο Instagram story που έκανε: «Τις προάλλες έλαβα ένα μήνυμα που μια κοπέλα με έλεγε αχάριστη (κάποιες φορές είμαι όντως). Αλλά το είπε σε κάτι που έλεγα για την ψυχολογία μου και για τα σκαμπανεβάσματα που έχω συχνά (με όλα αυτά που γίνονται να μου πεις και ποιος δεν έχει). Φαινομενικά μπορεί να τα έχω όλα και θα έπρεπε να είμαι ευγνώμων κάθε μέρα (που προσπαθώ να είμαι). Αλλά κανείς δεν είναι πλήρης επειδή δείχνει πλήρης, αλλά και να είναι πληρότητα δεν σημαίνει απουσία από πιο σκοτεινές σκέψεις. Πολλές φορές ό,τι βλέπετε εσείς ως “τέλειο” στα social media, δεν σημαίνει ότι μέσα του δεν προσπαθεί ακόμα να μάθει να ισορροπεί».
