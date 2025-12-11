Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Με στενοχωρεί η κακή κριτική, αυτή που έχει από πίσω πονηριά
GALA
Γαρυφαλλιά Καληφώνη Αρνητικά σχόλια

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Με στενοχωρεί η κακή κριτική, αυτή που έχει από πίσω πονηριά

Η κακή κριτική δεν έχει να κάνει τόσο με εμένα, αλλά με αυτόν που την κάνει, δήλωσε το μοντέλο

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Με στενοχωρεί η κακή κριτική, αυτή που έχει από πίσω πονηριά
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ
Τον τρόπο που διαχειρίζεται την αρνητική κριτική σχολίασε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, εξηγώντας πως συχνά νιώθει θλίψη.

Το μοντέλο αναφέρθηκε στα αρνητικά σχόλια που αφορούν στην προσωπική και την επαγγελματική της ζωή, τονίζοντας σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Με αγάπη, Χριστιάνα» ότι οι άνθρωποι που εκφράζονται με κακόβουλο τρόπο κατά ενός προσώπου, μεταφέρουν συναισθήματα και σκέψεις που αφορούν περισσότερο στον εαυτό τους.

Πιο αναλυτικά, η Γαρυφαλλιά Καλήφωνη είπε: «Με στενοχωρεί η κριτική. Τις περισσότερες φορές δηλαδή θα στεναχωρηθώ, αλλά προσπαθώ όσο μπορώ να μην το παίρνω τόσο προσωπικά. Νιώθω ότι ειδικά η κακή κριτική, αυτή που έχει από πίσω πονηριά και ότι δεν έχει να κάνει τόσο με μένα αλλά με αυτόν που το γράφει. Με στενοχωρεί και στο επαγγελματικό επίπεδο και στο προσωπικό. Και στα δύο είναι σημαντικό για μένα».

Δείτε το βίντεο

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη στην Κύπρο | AlphaNews Live

Όσο για τον σύντροφό της, Χρήστο Μάστορα και τη στήριξή του ακόμα και όταν βρίσκεται στο πλευρό της, σημείωσε: «Πάντα με στηρίζει το αγόρι μου. Από μακριά τώρα, εντάξει, έχει τις δουλειές του ο Χρήστος, αλλά από μακριά στηρίζει πάντα». Σε άλλο σημείο, το μοντέλο μίλησε και για την ανθοδέσμη που έπιασε στον γάμο της Ανδρομάχης: «Άρπαξα την ανθοδέσμη στον γάμο της Ανδρομάχης, έχει γίνει χαμός με αυτό το βίντεο. Την άρπαξα. Εντάξει. Ήθελα μια φορά στη ζωή μου να πιάσω απλά μια ανθοδέσμη. Βλέπω τόσους που την πετάνε στον αέρα και την πιάνουν και λέω θέλω και εγώ μία φορά. Είναι η κολλητή μου, θα την πιάσω εγώ».
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης