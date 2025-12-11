Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Με στενοχωρεί η κακή κριτική, αυτή που έχει από πίσω πονηριά
Η κακή κριτική δεν έχει να κάνει τόσο με εμένα, αλλά με αυτόν που την κάνει, δήλωσε το μοντέλο
Τον τρόπο που διαχειρίζεται την αρνητική κριτική σχολίασε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, εξηγώντας πως συχνά νιώθει θλίψη.
Το μοντέλο αναφέρθηκε στα αρνητικά σχόλια που αφορούν στην προσωπική και την επαγγελματική της ζωή, τονίζοντας σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Με αγάπη, Χριστιάνα» ότι οι άνθρωποι που εκφράζονται με κακόβουλο τρόπο κατά ενός προσώπου, μεταφέρουν συναισθήματα και σκέψεις που αφορούν περισσότερο στον εαυτό τους.
Πιο αναλυτικά, η Γαρυφαλλιά Καλήφωνη είπε: «Με στενοχωρεί η κριτική. Τις περισσότερες φορές δηλαδή θα στεναχωρηθώ, αλλά προσπαθώ όσο μπορώ να μην το παίρνω τόσο προσωπικά. Νιώθω ότι ειδικά η κακή κριτική, αυτή που έχει από πίσω πονηριά και ότι δεν έχει να κάνει τόσο με μένα αλλά με αυτόν που το γράφει. Με στενοχωρεί και στο επαγγελματικό επίπεδο και στο προσωπικό. Και στα δύο είναι σημαντικό για μένα».
Όσο για τον σύντροφό της, Χρήστο Μάστορα και τη στήριξή του ακόμα και όταν βρίσκεται στο πλευρό της, σημείωσε: «Πάντα με στηρίζει το αγόρι μου. Από μακριά τώρα, εντάξει, έχει τις δουλειές του ο Χρήστος, αλλά από μακριά στηρίζει πάντα». Σε άλλο σημείο, το μοντέλο μίλησε και για την ανθοδέσμη που έπιασε στον γάμο της Ανδρομάχης: «Άρπαξα την ανθοδέσμη στον γάμο της Ανδρομάχης, έχει γίνει χαμός με αυτό το βίντεο. Την άρπαξα. Εντάξει. Ήθελα μια φορά στη ζωή μου να πιάσω απλά μια ανθοδέσμη. Βλέπω τόσους που την πετάνε στον αέρα και την πιάνουν και λέω θέλω και εγώ μία φορά. Είναι η κολλητή μου, θα την πιάσω εγώ».
