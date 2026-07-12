Άρης Μουγκοπέτρος για την επιστροφή του στις πίστες: Ήταν μια στιγμή που θα με συνοδεύει σε όλη μου τη ζωή
Άρης Μουγκοπέτρος για την επιστροφή του στις πίστες: Ήταν μια στιγμή που θα με συνοδεύει σε όλη μου τη ζωή
Μετά τον ακρωτηριασμό του ο μουσικός έπαιξε και πάλι κλαρίνο μπροστά σε κοινό
Τα συναισθήματά του για την επιστροφή του στις πίστες μοιράστηκε ο Άρης Μουγκοπέτρος. Ο μουσικός είχε τραυματιστεί σοβαρά το Πάσχα του 2025 όταν, κροτίδα εξερράγη στο χέρι του, με αποτέλεσμα να χάσει δύο δάχτυλα και να επηρεαστεί σημαντικά η όραση από το ένα του μάτι. Ένα περίπου χρόνο μετά, έπαιξε και πάλι κλαρίνο μπροστά σε κοινό.
Μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram, ο Άρης Μουγκοπέτρος δήλωσε ευγνώμων και συγκινημένος που παρά τον σοβαρό του τραυματισμό είναι σε θέση να συνεχίσει την πορεία του ως μουσικός.
Την ίδια στιγμή έστειλε και ένα μήνυμα, τονίζοντας πως όταν η ψυχή δεν λυγίζει, τα όνειρα παραμένουν «ζωντανά». Παράλληλα, δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, έσπευσε να ευχαριστήσει τις κόρες του και τα αδέρφια που του στάθηκαν στην περιπέτεια της υγείας του.
Εκφράζοντας τη συγκίνηση και την ευγνωμοσύνη του, έγραψε: «Χθες δεν ήταν απλώς μια βραδιά… ήταν μια στιγμή που θα με συνοδεύει για όλη μου τη ζωή.Με βαθιά συγκίνηση και απέραντη ευγνωμοσύνη, συνειδητοποιώ ότι έγινα ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο που, έχοντας χάσει δύο δάχτυλα, συνεχίζει να παίζει πνευστό μουσικό όργανο στο επίπεδο που αγαπώ και υπηρετώ. Δεν το γράφω από υπερηφάνεια. Το γράφω γιατί θέλω να θυμάται κάθε άνθρωπος πως, όταν η ψυχή δεν λυγίζει, ούτε τα όνειρα λυγίζουν. Το ''ευχαριστώ'' που θα ακούσετε στο βίντεο είναι μέσα από την καρδιά μου. Για όλους όσοι πίστεψαν σε μένα, όταν όλα έμοιαζαν αδύνατα».
Δείτε την ανάρτησή του
Μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram, ο Άρης Μουγκοπέτρος δήλωσε ευγνώμων και συγκινημένος που παρά τον σοβαρό του τραυματισμό είναι σε θέση να συνεχίσει την πορεία του ως μουσικός.
Την ίδια στιγμή έστειλε και ένα μήνυμα, τονίζοντας πως όταν η ψυχή δεν λυγίζει, τα όνειρα παραμένουν «ζωντανά». Παράλληλα, δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, έσπευσε να ευχαριστήσει τις κόρες του και τα αδέρφια που του στάθηκαν στην περιπέτεια της υγείας του.
Εκφράζοντας τη συγκίνηση και την ευγνωμοσύνη του, έγραψε: «Χθες δεν ήταν απλώς μια βραδιά… ήταν μια στιγμή που θα με συνοδεύει για όλη μου τη ζωή.Με βαθιά συγκίνηση και απέραντη ευγνωμοσύνη, συνειδητοποιώ ότι έγινα ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο που, έχοντας χάσει δύο δάχτυλα, συνεχίζει να παίζει πνευστό μουσικό όργανο στο επίπεδο που αγαπώ και υπηρετώ. Δεν το γράφω από υπερηφάνεια. Το γράφω γιατί θέλω να θυμάται κάθε άνθρωπος πως, όταν η ψυχή δεν λυγίζει, ούτε τα όνειρα λυγίζουν. Το ''ευχαριστώ'' που θα ακούσετε στο βίντεο είναι μέσα από την καρδιά μου. Για όλους όσοι πίστεψαν σε μένα, όταν όλα έμοιαζαν αδύνατα».
Δείτε την ανάρτησή του
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