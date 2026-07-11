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Ο Άρης Μουγκοπέτρος επέστρεψε στις πίστες μετά τον ακρωτηριασμό του, δείτε βίντεο
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Άρης Μουγκοπέτρος Σκηνή Κλαρίνο

Ο Άρης Μουγκοπέτρος επέστρεψε στις πίστες μετά τον ακρωτηριασμό του, δείτε βίντεο

Τα λόγια περιττά, τα συναισθήματα μιλούν, εξομολογήθηκε ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου

Ο Άρης Μουγκοπέτρος επέστρεψε στις πίστες μετά τον ακρωτηριασμό του, δείτε βίντεο
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Έναν περίπου χρόνο μετά το σοβαρό ατύχημά του, ο Άρης Μουγκοπέτρος επέστρεψε και πάλι στις πίστες. Ο μουσικός είχε τραυματιστεί σε γλέντι το Πάσχα του 2025, όταν κροτίδα που κρατούσε στο χέρι του εξερράγη. Το αποτέλεσμα ήταν να χάσει δύο δάχτυλα και να επηρεαστεί σημαντικά η όραση από το δεξί του μάτι.

Έχοντας υποβληθεί σε αλλεπάλληλα χειρουργεία, ο Άρης Μουγκοπέτρος έπιασε και πάλι στα χέρια του το κλαρίνο και έπαιξε μπροστά σε κοινό. «Τα λόγια περιττά. Τα συναισθήματα μιλούν. Σας ευχαριστώ», ήταν τα λόγια με τα οποία συνόδευσε την ανάρτησή του.

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