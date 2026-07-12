Γρηγόρης Αρναούτογλου για Γιώργο Λιανό: Δεκαπέντε χρόνια μαζί στο ραδιόφωνο, τον εκτιμώ σαν αδερφό
Γρηγόρης Αρναούτογλου για Γιώργο Λιανό: Δεκαπέντε χρόνια μαζί στο ραδιόφωνο, τον εκτιμώ σαν αδερφό
Χτίσαμε μαζί το όνειρο μιας ραδιοφωνικής εκπομπής, πρόσθεσε ο παρουσιαστής στην ανάρτησή του για τον συνάδελφο και συνεργάτη του
Την εκτίμηση και την αγάπη του για τον Γιώργο Λιανό εξέφρασε δημόσια ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με αφορμή τη συμπλήρωση 15 χρόνων κοινής πορείας στο ραδιόφωνο.
Ο παρουσιαστής τόνισε ότι οι δυο τους έκαναν πραγματικότητα το όνειρό τους για μία ραδιοφωνική εκπομπή που αναδεικνύεται πρώτη στην επιλογή των ακροατών και ευχαρίστησε τον κόσμο για την αποδοχή. Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά σε εκείνον, δήλωσε πως τον εκτιμά σαν να ήταν αδερφός του.
«Δεκαπέντε χρόνια μαζί. Κάθε μέρα. Χτίσαμε μαζί το όνειρο μια ραδιοφωνικής εκπομπής που την έχετε για χρόνια τώρα στην 1η θέση ακροαματικότητας, μαζί με τη Νάνσυ τον Παναγή και τον Νίκο. 102,2 proino Sfera. Σας ευχαριστούμε. Αυτός είναι ο Γιώργος ο δικός μου Γιώργος που εκτιμώ σαν αδερφό», ήταν τα λόγια του Γρήγορη Αρναούτογλου στο Instagram, τα οποία συνόδευσε με ένα κοινό τους στιγμιότυπο.
Η ανάρτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου
Ο παρουσιαστής τόνισε ότι οι δυο τους έκαναν πραγματικότητα το όνειρό τους για μία ραδιοφωνική εκπομπή που αναδεικνύεται πρώτη στην επιλογή των ακροατών και ευχαρίστησε τον κόσμο για την αποδοχή. Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά σε εκείνον, δήλωσε πως τον εκτιμά σαν να ήταν αδερφός του.
«Δεκαπέντε χρόνια μαζί. Κάθε μέρα. Χτίσαμε μαζί το όνειρο μια ραδιοφωνικής εκπομπής που την έχετε για χρόνια τώρα στην 1η θέση ακροαματικότητας, μαζί με τη Νάνσυ τον Παναγή και τον Νίκο. 102,2 proino Sfera. Σας ευχαριστούμε. Αυτός είναι ο Γιώργος ο δικός μου Γιώργος που εκτιμώ σαν αδερφό», ήταν τα λόγια του Γρήγορη Αρναούτογλου στο Instagram, τα οποία συνόδευσε με ένα κοινό τους στιγμιότυπο.
Η ανάρτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου
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