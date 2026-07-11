Ρώσος γιατρός έγινε «Δόκτωρ Θάνατος» για Ουκρανούς: Σοκάρουν οι περιγραφές των σεξουαλικών εξευτελισμών και των βασανιστηρίων



Η ουκρανική έρευνα



«Αλίμονό σας αν παραπονεθεί κάποιος»

«Ο Δόκτωρ Θάνατος»

Ψυχολογική κατάρρευση και αυτοκτονία

Καταγγελίες για σεξουαλικούς εξευτελισμούς

«Θυμάμαι τα χέρια του»

Στοιχεία από διαρροές και συνέχιση της έρευνας

Ο Τσερντάντσεφ δεν απάντησε στις επανειλημμένες τηλεφωνικές κλήσεις και τα μηνύματα με τα οποία του ζητήθηκε να σχολιάσει τις καταγγελίες. Ούτεούτε η Ομοσπονδιακή Σωφρονιστική Υπηρεσία της Ρωσίας απάντησαν στα σχετικά αιτήματα.Οι πρακτικές που περιγράφονται σε αυτή την έρευνα εντάσσονται σε ένα ευρύτερα καταγεγραμμένο μοτίβο κακοποιήσεων. Σύμφωνα με ανεξάρτητες πηγές, μεταξύ των οποίων αποστολές παρακολούθησης και έρευνες του ΟΗΕ, το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,υφίστανται εκτεταμένες και συστηματικές παραβιάσεις, όπως βασανιστήρια, σεξουαλική βία και στέρηση ιατρικής περίθαλψης. Σε προηγούμενη έρευνα, οι δημοσιογράφοι του Schemes είχαν εντοπίσει και άλλον Ρώσο γιατρό φυλακής στη Δημοκρατία της Μορδοβίας, ο οποίος υπέβαλλε κρατούμενους σε ηλεκτροσόκ και τους εξανάγκαζε να συμμετέχουν σε ταπεινωτικές «τελετουργίες» για προσωπική του διασκέδαση.Όταν οι πρώτοι κρατούμενοι από την Αποικία Νο. 7 επέστρεψαν στην Ουκρανία μέσω ανταλλαγών αιχμαλώτων, οι ουκρανικές εισαγγελικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας της χώρας να διώξει ποινικά τα εγκλήματα πολέμου που φέρεται να έχουν διαπραχθεί από τη Ρωσία.Μέχρι σήμερα, δύο υπάλληλοι της φυλακής – ο αναπληρωτής επικεφαλής ασφαλείας και επιχειρήσεωνκαι ο επιχειρησιακός υπάλληλος– έχουν λάβει επίσημη γνωστοποίηση υποψίας για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου. Ο Τσερντάντσεφ δεν συγκαταλέγεται προς το παρόν μεταξύ όσων έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.Σε σχετικό αίτημα για να σχολιάσει, ηεξακολουθεί να ερευνάται ως χώρος όπου διαπράχθηκαν συστηματικά εγκλήματα πολέμου σε βάρος Ουκρανών κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένων βασανιστηρίων, απάνθρωπης μεταχείρισης, εξευτελισμών, βιασμών και άλλων μορφών σεξουαλικής βίας.Μέχρι τις 20 Μαΐου 2026, οι εισαγγελικές αρχέςπου επέστρεψαν από τη συγκεκριμένη φυλακή, καθώς καιΟι περισσότεροι Ουκρανοί που κρατούνταν στην Αποικία Νο. 7 ήταν μέλη των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, όπως και ο Σίσκο. Ωστόσο, δεν ήταν όλοι στρατιωτικοί. Στη φυλακή κρατούνταν επίσης άμαχοι, όπως ο, πρώην δήμαρχος της Χερσώνας, ο οποίος είχε αρνηθεί να συνεργαστεί με τις κατοχικές αρχές, καθώς και ο, ο τελευταίος Αμερικανός που η κυβέρνηση των ΗΠΑ θεωρεί ότι κρατείται αδίκως στη Ρωσία.Μεταξύ των κρατουμένων βρισκόταν επίσης ο, ο οποίος συνελήφθη από Ρώσους στρατιώτες στο χωριό του, κοντά στο Κίεβο, στις αρχές του πολέμου. Παρέμεινε για περισσότερα από δύο χρόνια στην Αποικία Νο. 7, πριν απελευθερωθεί τελικά κατά την ανταλλαγή αιχμαλώτων τον περασμένο Αύγουστο.Ο Χιλιούκ, που κρατούνταν στο ίδιο κελί με τον Σίσκο, περιέγραψε το ψυχολογικό βάρος που του προκαλούσε η μονοτονία και η απομόνωση. Θυμήθηκε τη στιγμή που μια αδέσποτη γάτα μπήκε στο κελί κατά τη διάρκεια επιθεώρησης. Οι κρατούμενοι την έπιασαν και, όπως είπε, πλημμύρισαν από χαρά μόνο και μόνο επειδή κρατούσαν στα χέρια τους ένα ζωντανό πλάσμα. Μια άλλη φορά βρήκαν έναν μόνο σπόρο ηλιόσπορου στην αυλή και τον περνούσαν από χέρι σε χέρι για να αισθανθούν τη μυρωδιά του.Ο Χιλιούκ χαρακτήρισεΌπως είπε, οι εκπρόσωποι της οργάνωσης ρωτούσαν τους κρατούμενους αν τρέφονταν επαρκώς, ενώ δίπλα τους στέκονταν Ρώσοι φρουροί που φορούσαν κάμερες σώματος. «Μας είχαν προειδοποιήσει», ανέφερε. «"Αύριο θα έχετε επισκέπτες και αλίμονό σας αν παραπονεθεί κάποιος"».Όταν της τέθηκε το θέμα από τους ερευνητές, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ανέφερε ότι το προσωπικό της δεσμεύεται από αυστηρούς κανόνες αμεροληψίας, ότι επιδιώκει τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης μέσω εμπιστευτικού διαλόγου με τις αρμόδιες αρχές και πως δεν μπορεί να προβεί σε περισσότερα σχόλια, καθώς θεωρεί ότι αυτή η διαδικασία αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο επίτευξης των ανθρωπιστικών της στόχων.Ο Χιλιούκ επιφύλαξε μερικούς από τους σκληρότερους χαρακτηρισμούς του για τον γιατρό της φυλακής, τον οποίο αποκάλεσε «τον απόλυτο αλήτη».Ο ίδιος και άλλοι πρώην κρατούμενοι, υποστηρίζοντας ότι αρνούνταν να χορηγήσει φάρμακα, ανάγκαζε τους κρατούμενους να χρησιμοποιούν ξανά βρώμικους επιδέσμους και τους απειλούσε αν τους αφαιρούσαν χωρίς την άδειά του. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, ακόμη και η επιδημία ψώρας – μια ασθένεια που αντιμετωπίζεται εύκολα με ειδική κρέμα ή με φαρμακευτική αγωγή από το στόμα – μετατράπηκε σε ακόμη μία ευκαιρία για κακοποίηση.«Συχνά έβαζαν κάποιον που είχε ψώρα σε κελί όπου δεν υπήρχε κανένα άλλο κρούσμα», είπε ο Χιλιούκ. «Δεν υπήρχε καμία λογική πρόληψης της επιδημίας. Αντίθετα, η λογική ήταν να εξαπλωθεί. Εγώ, για παράδειγμα, κόλλησα δύο φορές».Ο Σίσκο ανέφερε ότι η «θεραπεία» για την ψώρα προέβλεπε να μένουν οι κρατούμενοι γυμνοί για μεγάλα χρονικά διαστήματα. «Έμεινα εντελώς γυμνός για έναν μήνα», είπε. «Ήμασταν 15 άτομα στην ίδια κατάσταση μέσα στο ίδιο κελί».«Ρώτησα τον γιατρό ποιο ήταν το νόημα αυτής της γύμνιας», θυμάται. «Μου απάντησε: "Γιατί νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε αυτό το κελί; Είναι ένα κρύο κελί, ώστε να πεθάνει το άκαρι. Κατά προτίμηση μαζί με εσάς"».Τουλάχιστον ένας πρώην κρατούμενος υπέδειξε τον γιατρό ως τον βασικό βασανιστή του. «Αναμφίβολα ήταν ο κύριος υπεύθυνος», είπε. «Μας χτυπούσε επειδή είμαστε Ουκρανοί».Ένας άλλος ανέφερε: «Είχα προβλήματα με τα πόδια μου, αλλά δεν μου έδωσε ποτέ κανένα φάρμακο. Η συνταγή του ήταν να τρώω λιγότερο και να περπατάω περισσότερο».Οι κρατούμενοι είχαν δώσει διάφορα παρατσούκλια στον γιατρό, όπως «Δόκτωρ Θάνατος», «Δόκτωρ Πύον» και «Σανδάλι», επειδή φορούσε σανδάλια τόσο τον χειμώνα όσο και το καλοκαίρι. Ωστόσο, το πιο διαδεδομένο προσωνύμιό του ήταν το «konoval», έναςο οποίος αιχμαλωτίστηκε υπερασπιζόμενος τη Μαριούπολη, κρατούνταν στην ίδια αποικία την ίδια περίοδο με τον Σίσκο και τον Χιλιούκ. Και εκείνος περιέγραψε σκηνές που χαρακτήρισε φρικτές: σε μία περίπτωση, όπως είπε, άλλα μέλη του ιατρικού προσωπικού τού αφαίρεσαν το νύχι του ποδιού χωρίς αναισθησία, παρουσία του γιατρού.Όταν οι κρατούμενοι δεν υφίσταντο κακομεταχείριση, τα προβλήματα υγείας τους απλώς αγνοούνταν. Ο Πράντσενκο θυμήθηκε ότι ο γιατρός απαντούσε στις διαμαρτυρίες τους με ένα στιχάκι που χρησιμοποιείται για να καθησυχάζει μικρά παιδιά: «Πονάει το γατάκι, πονάει το σκυλάκι, θα σου περάσει κι εσένα». Άλλες φορές, αντί να προσφέρει θεραπεία, έκανε το σχήμα του σταυρού και έλεγε στους κρατούμενους «πήγαινε με τον Θεό» ή τους συμβούλευε να απαγγείλουν το «Πάτερ Ημών» ως… φάρμακο.Ο Πράντσενκο ανέφερε επίσης ότι ο συγκρατούμενός του, ουπέφερε από σοβαρό εξάνθημα που είχε προκληθεί από το έντονο στρες, χωρίς όμως να λάβει ποτέ την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Ο ίδιος πιστεύει ότι αυτή η αντιμετώπιση συνέβαλε στην ψυχική κατάρρευση του νεαρού στρατιώτη, ο οποίος τελικά αυτοκτόνησε τον Μάιο του 2023, απαγχονιζόμενος. Η σορός του επεστράφη στην Ουκρανία τον επόμενο χρόνο.Πολλοί πρώην κρατούμενοι περιέγραψαν, ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον, την τάση του γιατρού να χρησιμοποιείΤον κατηγόρησαν ότι επιθεωρούσε συστηματικά και σχολίαζε τα γεννητικά όργανα και τους γλουτούς των κρατουμένων χωρίς καμία ιατρική αιτιολόγηση. Παράλληλα, όπως υποστήριξαν, ανάγκαζε γυμνούς κρατούμενους να παρελαύνουν μπροστά του, να αγκαλιάζονται, να χορεύουν ανά ζεύγη και να προσομοιώνουν σεξουαλικές πράξεις, μετατρέποντας όλη αυτή τη διαδικασία σε θέαμα τόσο για τον ίδιο όσο και για τους φρουρούς.«Από ιατρικής πλευράς, προσπαθώ να δω από ποια γωνία φαίνεται καλύτερα», θυμήθηκε ένας πρώην κρατούμενος να λέει ο γιατρός. Ένας άλλος ανέφερε ότι τον άκουσε να απαιτεί από τους αιχμαλώτους να ετοιμάζουν μέχρι το βράδυ «σκηνές» προς εκτέλεση, καθορίζοντας μάλιστα ποιοι κρατούμενοι θα συμμετείχαν.Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, η ψυχολογική αυτή κακοποίηση συνοδευόταν και από σωματικές προσβολές. Οι πρώην κρατούμενοι κατήγγειλαν ότι ο γιατρός χάιδευε τους γλουτούς τους με ένα μολύβι, ενώ είχε μετατρέψει σε «χόμπι» τον εξαναγκασμό τους να συναινούν σε αχρείαστες πρωκτικές εξετάσεις. Ο Πράντσενκο και αρκετοί ακόμη πρώην αιχμάλωτοι δήλωσαν επίσης ότι ο γιατρός απειλούσε τους κρατούμενους ακόμη και με βιασμό.Προκειμένου να ταυτοποιήσουν τον γιατρό, οι δημοσιογράφοι επιχείρησαν να επικοινωνήσουν με περίπου 90 πρώην κρατούμενους της Αποικίας Νο. 7. Σχεδόν 50 από αυτούς παρείχαν πληροφορίες και συγκλίνουσες περιγραφές για έναν άνδρα που ονομαζόταν Βιατσεσλάβ, γεροδμένο, ύψος περίπου 1,75 έως 1,90 μέτρα και ηλικία μεταξύ 45 και 55 ετών.Από το ουκρανικό δημοσιογραφικό project KibOrg, οι δημοσιογράφοι απέκτησαν κατάλογο περίπου 1.150 νυν και πρώην εργαζομένων της Ιατρικής Μονάδας Νο. 33 της Ομοσπονδιακής Σωφρονιστικής Υπηρεσίας της Ρωσίας, η οποία είναι αρμόδια για την περιφέρεια Βλαντίμιρ, όπου βρίσκεται η Αποικία Νο. 7. Στη λίστα υπήρχαν τέσσερις άνδρες με το όνομα Βιατσεσλάβ. Διασταυρώνοντας στοιχεία όπως η ηλικία και άλλα χαρακτηριστικά, οι δημοσιογράφοι κατέληξαν στον Βιατσεσλάβ Τσερντάντσεφ.Παράλληλα, επειδή οι προσωπικοί λογαριασμοί του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν ιδιωτικοί ή ανενεργοί, οι δημοσιογράφοι εντόπισαν φωτογραφίες του ηλικίας περίπου δέκα ετών σε σελίδες συγγενικών του προσώπων. Όταν τις έδειξαν στους πρώην κρατούμενους, αρκετοί δήλωσαν ότι ο άνδρας έμοιαζε έντονα με τον γιατρό που θυμούνταν.Για να επιβεβαιώσουν την ταυτοποίηση, εξασφάλισαν μια πιο πρόσφατη φωτογραφία του Τσερντάντσεφ από τη ρωσική πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Max. Όταν την έδειξαν στους πρώην κρατούμενους, περισσότεροι από 30 δήλωσαν ότι απεικόνιζε τον γιατρό που τους κακοποιούσε, ενώ περίπου δώδεκα εμφανίστηκαν απολύτως βέβαιοι για την ταυτότητά του. «Αυτός είναι 100% ο γιατρός», είπε ο Σίσκο. «Τα μάτια, το βλέμμα και τα χέρια. Τα χέρια του τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά».Σύμφωνα με στοιχεία που προέρχονται από διαρροές ρωσικών βάσεων δεδομένων και πληροφορίες συγκεντρωμένες από ανοικτές πηγές, ο Βιατσεσλάβ Τσερντάντσεφ εξακολουθούσε να λαμβάνει μισθό από την Ιατρική Μονάδα Νο. 33 τουλάχιστον έως το 2025. Στο ρωσικό κοινωνικό δίκτυο VK εμφανίζεται επίσης ως φίλος αρκετών ακόμη ενεργών εργαζομένων του ιατρικού προσωπικού της συγκεκριμένης σωφρονιστικής αποικίας.Τα στοιχεία από τις ίδιες διαρροές δείχνουν ότι ο 48χρονος Τσερντάντσεφ γεννήθηκε σε χωριό της Κιργιζίας και εργάστηκε ως υγειονομικός σε σωφρονιστικό κατάστημα ανηλίκων της χώρας, όπου ασχολήθηκε με την πρόληψη του HIV και τη θεραπεία της τοξικοεξάρτησης.Γύρω στο 2013 μετακόμισε στη Ρωσία, εγκαταστάθηκε στο χωριό Περβομάισκι, κοντά στο Πακίνο, αγόρασε διαμέρισμα και εργάστηκε σε ορφανοτροφείο. Έναν χρόνο αργότερα, το 2014, απέκτησε επίσημα ρωσικό διαβατήριο.Οι Ουκρανοί δημοσιογράφοι του Schemes διαβίβασαν τα ευρήματά τους στις ουκρανικές διωκτικές αρχές, οι οποίες επιβεβαίωσαν ότι έχουν ήδη καταγράψει τις καταθέσεις αρκετών πρώην κρατουμένων της Αποικίας Νο. 7 που κατήγγειλαν κακοποίηση από γιατρό της φυλακής. Παράλληλα, οι αρχές συνεχίζουν να λαμβάνουν καταθέσεις από αιχμαλώτους που απελευθερώθηκαν πρόσφατα.Σύμφωνα με την ουκρανική κυβέρνηση, περίπου 7.000 Ουκρανοί εξακολουθούν να κρατούνται φυλακισμένοι στη Ρωσία.