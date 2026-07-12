Μετά το πάρτι για τα γενέθλιά της, η Σοφία Βεργκάρα ποζάρει με κόκκινο μπικίνι: Τα 54 είναι ένας καλός αριθμός, γράφει
Μετά το πάρτι για τα γενέθλιά της, η Σοφία Βεργκάρα ποζάρει με κόκκινο μπικίνι: Τα 54 είναι ένας καλός αριθμός, γράφει
Η ηθοποιός ευχαρίστησε μέσα από τα social media τον κόσμο για την αγάπη και τις ευχές που της έστειλε
Αφού γιόρτασε στην Ιταλία με ένα πάρτι τα 54α γενέθλιά της, η Σοφία Βεργκάρα πόζαρε μαγιό.
Η διάσημη ηθοποιός φόρεσε ένα κόκκινο μπικίνι και φωτογραφήθηκε πάνω σε σκάφος, δημοσιεύοντας στη συνέχεια ένα σχετικό στιγμιότυπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα από την ανάρτησή της στο Instagram, ευχαρίστησε επίσης τους θαυμαστές της για την αγάπη και τις ευχές που της έστειλαν για τα γενέθλιά της.
«Τόσο χαρούμενη για όλη την αγάπη που μου δείξατε χθες! Ήταν τα καλύτερα γενέθλια που έχω περάσει ποτέ! Και ευχαριστώ την Ιταλία για τις 300 τούρτες μου. Τα 54 είναι ένας καλός αριθμός», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της.
Η φωτογραφία που δημοσίευσε
Η διάσημη ηθοποιός φόρεσε ένα κόκκινο μπικίνι και φωτογραφήθηκε πάνω σε σκάφος, δημοσιεύοντας στη συνέχεια ένα σχετικό στιγμιότυπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα από την ανάρτησή της στο Instagram, ευχαρίστησε επίσης τους θαυμαστές της για την αγάπη και τις ευχές που της έστειλαν για τα γενέθλιά της.
«Τόσο χαρούμενη για όλη την αγάπη που μου δείξατε χθες! Ήταν τα καλύτερα γενέθλια που έχω περάσει ποτέ! Και ευχαριστώ την Ιταλία για τις 300 τούρτες μου. Τα 54 είναι ένας καλός αριθμός», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της.
Η φωτογραφία που δημοσίευσε
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