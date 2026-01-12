Μέμος Μπεγνής για τα υβριστικά μηνύματα στα social media: Αυτοί οι άνθρωποι είναι θρασύδειλοι, κρύβονται πίσω από ένα πληκτρολόγιο
Καλό είναι κάποιος να είναι ειλικρινής, έτσι ώστε ο απέναντι του να ξέρει με τι άνθρωπο έχει να κάνει, σχολίασε ο ηθοποιός
Σε υβριστικά μηνύματα που έχει λάβει κατά καιρούς στα social media αναφέρθηκε ο Μέμος Μπεγνής, σχολιάζοντας ότι πρόκειται για θρασύδειλα άτομα, τα οποία κρύβονται πίσω από ένα πληκτρολόγιο.
Τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον» εξηγώντας ότι λαμβάνει τόσο θετικά όσο και αρνητικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ειλικρίνειας και της προσωπικής άποψης. Πιο αναλυτικά, ο Μέμος Μπεγνής είπε: «Εντάξει, παίρνω τα μηνύματα και θετικά και αρνητικά, αλλά είναι ωραίο να είσαι ειλικρινής και να λες τις απόψεις σου και να μην ακολουθείς την πεπατημένη. Όχι ότι το κάνω για να μην την ακολουθήσω, απλά νιώθω σε κάποια πράγματα ότι είμαι τελείως αντίθετος με το είθισται. Οπότε, νιώθω την ανάγκη να το επικοινωνήσω αυτό», προσθέτοντας: «Από κει και πέρα, λόγω της ειλικρίνειας που είπες, είναι καλό κάποιος να είναι ειλικρινής έτσι ώστε ο απέναντι του να ξέρει με τι άνθρωπο έχει να κάνει».
Παράλληλα, ο ηθοποιός αναγνώρισε ότι η δημόσια έκφραση άποψης έχει συνέπειες: «Έχει κόστος να λες τη γνώμη σου. Ναι, ναι έχει κόστος, γιατί όταν μιλάς διαφορετικά και η αγέλη έχει μάθει να ακούει αυτό που έχει μάθει να ακούει, το ψέμα συνήθως, γιατί πολύ ζούμε αρεσκόμενοι στο ψέμα, δεν είναι και το καλύτερο. Έχεις και αντιδράσεις αρκετά αρνητικές κάποιες φορές και υβριστικές».
Δείτε το βίντεο
Αναφερόμενος σε παλαιότερες τοποθετήσεις του υπέρ των μεταναστών, σημείωσε ότι είχε δεχτεί επιθέσεις και απειλές: «Κάποτε που είχα εκφραστεί υπέρ των μεταναστών και των οικογενειών των μεταναστών, ναι είχα και υβριστικά σχόλια από ανθρώπους που ψηφίζουν ακροδεξιά και τα λοιπά. Δεν με πτοεί όμως αυτό, γιατί υπήρξαν και απειλές που δεν είναι κούφιες. Αυτοί οι άνθρωποι είναι θρασύδειλοι, οπότε δεν πτοούμαι από τέτοιους ανθρώπους που είναι πίσω από ένα πληκτρολόγιο και δεν εμφανίζονται».
