Θεοφάνους για Γιώργο Μαρίνο: Κάθε φορά που κάθομαι στο πιάνο τον σκέφτομαι
Έδωσε το στίγμα του, είπε ο συνθέτης για τον καλλιτέχνη
Στον Γιώργο Μαρίνο αναφέρθηκε ο Γιώργος Θεοφάνους, ο οποίος έκανε πρεμιέρα στο ιστορικό μαγαζί όπου κάποτε έκανε εμφανίσεις ο καλλιτέχνης, επισημαίνοντας πως κάθε φορά κάθεται στο πιάνο τον σκέφτεται.
Ο συνθέτης έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και δήλωσε πως θα ήθελε πολύ να μπορούσαν να ανέβουν στη σκηνή μαζί.
Ο Γιώργος Θεοφάνους είπε με συγκίνηση για τον Γιώργο Μαρίνο: «Η Μέδουσα είναι ιστορικό μαγαζί. Τις πρώτες χρονιές που ήρθα στην Ελλάδα, εγώ τον πρόλαβα τον Γιώργο Μαρίνο εδώ και πρόλαβα και όλη την αύρα αυτή και όλη τη φήμη που είχε, ότι όποιος δούλευε με τον Μαρίνο τότε εδώ, έπαιρνε το εισιτήριο ότι ανήκει σε μια άλλη κάστα καλλιτεχνών. Πραγματικά, περάσανε σπουδαίοι τραγουδιστές από ‘δω μέσα και όχι μόνο τραγουδιστές, και ηθοποιοί και καλλιτέχνες γενικότερα. Κάθε φορά που κάθομαι στο πιάνο τον σκέφτομαι. Κάθε φορά. Τι ωραία να έβγαινε τώρα αυτός, τι ωραία να παίζαμε μαζί κάτι τώρα. Πέρασε, έκανε, του έδωσε το στίγμα του, προσπαθούμε κι εμείς τώρα, είμαστε μια μεγάλη ομάδα, μεγάλη ορχήστρα».
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στο πρόγραμμά του, ο Γιώργος Θεοφάνους, ανέφερε: «Προσπαθώ να έχω ωραία τραγούδια που δεν τ’ ακούμε αλλού. Τώρα, η κρατική τηλεόραση και το κρατικό ραδιόφωνο το συντηρεί αυτό και το συντηρεί με πολύ καλό τρόπο. Προσπαθώ λοιπόν εδώ να παίξω τραγούδια τα οποία δεν τ’ ακούμε συχνά. Ο κόσμος το εκτιμά αυτό. Και η γενιά η δικιά μου και η προηγούμενη γενιά σίγουρα αλλά και η επόμενη».
Ο συνθέτης στο τέλος επισήμανε: «Όταν ο άλλος ακούει ένα ωραίο τραγούδι με έναν ωραίο στίχο, μην ξεχνάς ότι είμαστε μια χώρα η οποία μεγαλώσαμε με τους ποιητές μας μέσα απ’ τα τραγούδια μας. Οπότε ο κόσμος, μέσα στο DNA του οι Έλληνες έχουν αυτή τη μαγιά».
Ο Γιώργος Μαρίνος τα τελευταία χρόνια έχει απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και ζει σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων.
