Ο Όουεν Κούπερ εξήγησε πως διαχειρίστηκε την επιτυχία που γνώρισε από το Adolescence: Έχω υπέροχους ανθρώπους γύρω μου
Δεν γίνεται να μην πατάω στη γη, πρόσθεσε ο 16χρονος ηθοποιός
Για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την επιτυχία και τη φήμη που γνώρισε χάρη στον ρόλο του στην ταινία Adolescence μίλησε ο Όουεν Κούπερ, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Β΄ Ανδρικού Ρόλου σε Μίνι Σειρά ή Ταινία για την Τηλεόραση στα Critics Choice Awards 2026 πριν από μερικές ημέρες.
Ο 16χρονος ηθοποιός δήλωσε πως παρέμεινε πιστός στον εαυτό του χάρη στην οικογένεια και τους φίλους του και ανέφερε πως μετά την πρεμιέρα της ταινίας πήγε κανονικά στο σχολείο του.
Ο Όουεν Κούπερ είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά τη βράβευσή του σύμφωνα με το People: «Έχω την οικογένειά μου γύρω μου και έχω καταπληκτικούς φίλους, ξέρεις;» και πρόσθεσε: «Έχω υπέροχους ανθρώπους γύρω μου».
Ο ηθοποιός στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Πήγα στο σχολείο την ημέρα μετά την κυκλοφορία του Adolescence και όλα ήταν ακριβώς τα ίδια. Προσπάθησα να το κρατήσω έτσι» και κατέληξε λέγοντας: «Έχω την καλύτερη υποστήριξη, την καλύτερη προστασία, οπότε δεν γίνεται να μην πατάω στη γη».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Owen Cooper, 16, Reveals How He Stays Grounded amid Rising Fame After 'Adolescence' Success https://t.co/hcqvINJ7dC— People (@people) January 11, 2026
