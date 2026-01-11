Ο Όουεν Κούπερ εξήγησε πως διαχειρίστηκε την επιτυχία που γνώρισε από το Adolescence: Έχω υπέροχους ανθρώπους γύρω μου

Για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την επιτυχία και τη φήμη που γνώρισε χάρη στον ρόλο του στην ταινίαέρδισε το βραβείο Β΄ Ανδρικού Ρόλου σε Μίνι Σειρά ή Ταινία για την Τηλεόραση στα Critics Choice Awards 2026 πριν από μερικές ημέρες.Ο 16χρονος ηθοποιός δήλωσε πως παρέμεινε πιστός στον εαυτό του χάρη στην οικογένεια και τους φίλους του και ανέφερε πως μετά την πρεμιέρα της ταινίας πήγε κανονικά στο σχολείο του.Ο Όουεν Κούπερ είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά τη βράβευσή του σύμφωνα με το People: «Έχω την οικογένειά μου γύρω μου και έχω καταπληκτικούς φίλους, ξέρεις;» και πρόσθεσε: «Έχω υπέροχους ανθρώπους γύρω μου».Ο ηθοποιός στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Πήγα στο σχολείο την ημέρα μετά την κυκλοφορία του Adolescence και όλα ήταν ακριβώς τα ίδια. Προσπάθησα να το κρατήσω έτσι» και κατέληξε λέγοντας: «Έχω την καλύτερη υποστήριξη, την καλύτερη προστασία, οπότε δεν γίνεται να μην πατάω στη γη».Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock