Μαρία Αναστασοπούλου για την τελευταία συνομιλία με τον Γιώργο Παπαδάκη: Μου είπε ότι ετοίμαζε κάποια καινούργια πράγματα

«Το 2026 μπήκε με πολύ δυσάρεστες ειδήσεις, ξέρεις, κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, μας υπενθυμίζει η ζωή ότι όντως το μοναδικό που χρειάζεται για να καταφέρεις πράγματα είναι το να είσαι καλά».

Και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην τελευταία της συνάντηση με τον Γιώργο Παπαδάκη: «Με τον Γιώργο είχαμε συναντηθεί τυχαία πριν από λίγο καιρό στο κέντρο της Αθήνας και είχαμε συζητήσει λίγο, εγώ δεν κατάλαβα ότι ήταν ο άνθρωπος που ‘χει τραβήξει χειρόφρενο. Ήταν πολύ μέσα στην επικαιρότητα, ήταν σαν να κάναμε εκπομπή στο Κολωνάκι όταν συζητούσαμε. Ο ίδιος μου είπε και έχει ήδη βγει αυτό, ότι ετοίμαζε κάποια καινούργια πράγματα. Είναι πάρα πολύ άδικο αυτό που έγινε, έτσι όπως έγινε.

Εγώ δεν πιστεύω ότι υπήρχε περίπτωση να σταματήσει ο Γιώργος, αν δεν ήταν δική του απόφαση. Νομίζω ότι ο Γιώργος θεώρησε πως αυτή ήταν η χρονική στιγμή για να βάλει μία άνω τελεία. Εγώ χθες συνειδητοποίησα ότι ο Γιώργος Παπαδάκης σταμάτησε από το Καλημέρα Ελλάδα», δήλωσε η Μαρία Αναστασοπούλου.





