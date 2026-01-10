Μαρία Αναστασοπούλου για την τελευταία συνομιλία με τον Γιώργο Παπαδάκη: Μου είπε ότι ετοίμαζε κάποια καινούργια πράγματα
Εγώ δεν πιστεύω ότι υπήρχε περίπτωση να σταματήσει ο Γιώργος αν δεν ήταν δική του απόφαση, ανέφερε η δημοσιογράφος
Για την τελευταία της συνομιλία με τον Γιώργο Παπαδάκη μίλησε η Μαρία Αναστασοπούλου, εξηγώντας πως ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος της είχε πει ότι ετοίμαζε κάποια καινούργια πράγματα.
Η Μαρία Αναστασοπούλου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Happy Day την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου και αναφέρθηκε στην απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη, τονίζοντας πως ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει πως έχει «φύγει». Αρχικά η δημοσιογράφος είπε: «Το 2026 μπήκε με πολύ δυσάρεστες ειδήσεις, ξέρεις, κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, μας υπενθυμίζει η ζωή ότι όντως το μοναδικό που χρειάζεται για να καταφέρεις πράγματα είναι το να είσαι καλά».
Και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην τελευταία της συνάντηση με τον Γιώργο Παπαδάκη: «Με τον Γιώργο είχαμε συναντηθεί τυχαία πριν από λίγο καιρό στο κέντρο της Αθήνας και είχαμε συζητήσει λίγο, εγώ δεν κατάλαβα ότι ήταν ο άνθρωπος που ‘χει τραβήξει χειρόφρενο. Ήταν πολύ μέσα στην επικαιρότητα, ήταν σαν να κάναμε εκπομπή στο Κολωνάκι όταν συζητούσαμε. Ο ίδιος μου είπε και έχει ήδη βγει αυτό, ότι ετοίμαζε κάποια καινούργια πράγματα. Είναι πάρα πολύ άδικο αυτό που έγινε, έτσι όπως έγινε. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπήρχε περίπτωση να σταματήσει ο Γιώργος, αν δεν ήταν δική του απόφαση. Νομίζω ότι ο Γιώργος θεώρησε πως αυτή ήταν η χρονική στιγμή για να βάλει μία άνω τελεία. Εγώ χθες συνειδητοποίησα ότι ο Γιώργος Παπαδάκης σταμάτησε από το Καλημέρα Ελλάδα», δήλωσε η Μαρία Αναστασοπούλου.
Έπειτα, αναφέρθηκε στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη: «Οι ρυθμοί ήταν αδιανόητοι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, νομίζω οι περισσότεροι δεν έχουμε ακόμη συνειδητοποιήσει ότι ο Γιώργος έχει φύγει, παρότι ήμασταν χθες στο τελευταίο αντίο στη Ριτσώνα. Τον αποχαιρέτησε όλη η Ελλάδα και τον αποχαιρετά. Κατάλαβα πόσο επιδραστικός ήταν ο Γιώργος Παπαδάκης. Ήξερα ένα κομμάτι, το κατάλαβα όμως τώρα. Από τα μηνύματα που πήραμε όλοι εμείς οι άνθρωποι που έτυχε να βρεθούμε δίπλα του, που μας έστελναν συλλυπητήρια», κατέληξε.
