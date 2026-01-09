Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ανακοίνωσε ότι δεν θα πραγματοποιήσει ξανά εμφανίσεις στην Αμερική

Σε μία ανακοίνωση μέσω των social media προχώρησε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, γνωστοποιώντας πως δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει ξανά εμφανίσεις στην Αμερική για «εξαιρετικά ευαίσθητους λόγους».

Η 44χρονη τραγουδίστρια, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram μια παλιά φωτογραφία της από τη σκηνή, στην οποία φαίνεται καθισμένη δίπλα σε ένα πιάνο. «Στέλνω αυτό το πιάνο στον γιο μου φέτος. Είναι ενδιαφέρον ότι χορεύω για να γιατρέψω πράγματα στο σώμα μου για τα οποία ο κόσμος δεν έχει ιδέα. Ναι, και κάποιες φορές είναι ντροπιαστικό… αλλά πέρασα μέσα από τη φωτιά για να σώσω τη ζωή μου…», ήταν τα λόγια με τα οποία τη συνόδευσε.

Η Σπίαρς πρόσθεσε ότι δεν θέλει να ανέβει ξανά στη σκηνή στη χώρα της, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών εμφανίσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία. «Δεν θα εμφανιστώ ποτέ ξανά στις ΗΠΑ για εξαιρετικά ευαίσθητους λόγους, αλλά ελπίζω σύντομα να κάθομαι σε ένα σκαμπό, με ένα κόκκινο τριαντάφυλλο στα μαλλιά μου πιασμένα κότσο, και να εμφανιστώ μαζί με τον γιο μου… στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία», συνέχισε. «Είναι τεράστιο αστέρι και νιώθω απίστευτα ταπεινή που βρίσκομαι κοντά του! Καλή τύχη, μικρέ μου!», κατέληξε.

Η Σπίαρς δεν διευκρίνισε σε ποιον από τους δύο γιους που έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, Κέβιν Φέντερλαϊν, αναφέρεται. Σε παλαιότερη ανάρτησή της στο Instagram, τον Μάρτιο του 2025, η ποπ σταρ είχε χαρακτηρίσει τον έναν από τους γιους της, τον Τζέιντεν, «ιδιοφυΐα», ενώ είχε δημοσιεύσει βίντεο στο οποίο τον έδειχνε να παίζει πιάνο.



