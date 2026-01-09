Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ανακοίνωσε ότι δεν θα πραγματοποιήσει ξανά εμφανίσεις στην Αμερική
GALA
Μπρίτνεϊ Σπίαρς Αμερική

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ανακοίνωσε ότι δεν θα πραγματοποιήσει ξανά εμφανίσεις στην Αμερική

Η τραγουδίστρια άφησε ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο να δώσει συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ανακοίνωσε ότι δεν θα πραγματοποιήσει ξανά εμφανίσεις στην Αμερική
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σε μία ανακοίνωση μέσω των social media προχώρησε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, γνωστοποιώντας πως δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει ξανά εμφανίσεις στην Αμερική για «εξαιρετικά ευαίσθητους λόγους».

Η 44χρονη τραγουδίστρια, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram μια παλιά φωτογραφία της από τη σκηνή, στην οποία φαίνεται  καθισμένη δίπλα σε ένα πιάνο. «Στέλνω αυτό το πιάνο στον γιο μου φέτοςΕίναι ενδιαφέρον ότι χορεύω για να γιατρέψω πράγματα στο σώμα μου για τα οποία ο κόσμος δεν έχει ιδέα. Ναι, και κάποιες φορές είναι ντροπιαστικό… αλλά πέρασα μέσα από τη φωτιά για να σώσω τη ζωή μου…», ήταν τα λόγια με τα οποία τη συνόδευσε.

Η Σπίαρς πρόσθεσε ότι δεν θέλει να ανέβει ξανά στη σκηνή στη χώρα της, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών εμφανίσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία. «Δεν θα εμφανιστώ ποτέ ξανά στις ΗΠΑ για εξαιρετικά ευαίσθητους λόγους, αλλά ελπίζω σύντομα να κάθομαι σε ένα σκαμπό, με ένα κόκκινο τριαντάφυλλο στα μαλλιά μου πιασμένα κότσο, και να εμφανιστώ μαζί με τον γιο μου… στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία», συνέχισε «Είναι τεράστιο αστέρι και νιώθω απίστευτα ταπεινή που βρίσκομαι κοντά του! Καλή τύχη, μικρέ μου!», κατέληξε.

Η Σπίαρς δεν διευκρίνισε σε ποιον από τους δύο γιους που έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, Κέβιν Φέντερλαϊν, αναφέρεται. Σε παλαιότερη ανάρτησή της στο Instagram, τον Μάρτιο του 2025, η ποπ σταρ είχε χαρακτηρίσει τον έναν από τους γιους της, τον Τζέιντεν, «ιδιοφυΐα», ενώ είχε δημοσιεύσει βίντεο στο οποίο τον έδειχνε να παίζει πιάνο.

Δείτε την ανάρτησή της

screenshot_2026-01-09_215614

2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης