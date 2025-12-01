Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
H Μπρίτνεϊ Σπίαρς χορεύει με λεοπάρ κορμάκι, γράφει για «πόνο» και «σκοτάδι» και προκαλεί ερωτήματα - Δείτε βίντεο
Δείτε τις αλλαγές που έκανε στη λεζάντα της ανάρτησης η διάσημη τραγουδίστρια
Άλλη μια ανάρτηση που προκαλεί ερωτήματα έκανε στο Instagram η Μπρίτνεϊ Σπίαρς.
Φορώντας ένα λεοπάρ κορμάκι και μαύρες γόβες με λουράκι, η τραγουδίστρια έγραψε για «πόνο» και «σκοτάδι», τροποποιώντας, ωστόσο, στη συνέχεια το κείμενο.
Στην αρχική εκδοχή το βράδυ του Σαββάτου, η λεζάντα του βίντεο ήταν «δεν βρήκα το φόρεμα για το πάρτι μου φέτος 👗… Ο αναστοχασμός κάνει καλό στην ψυχή… Μερικές φορές, όταν συμβαίνουν δύσκολα πράγματα, προκύπτουν και καλά πράγματα και μαθαίνουμε. Έμαθα ότι μια πραγματική έκφραση με συναίσθημα λέει πολλά για όλους μας!! Πείτε το παιδικό, ανόητο, ενοχλητικό… Μεγαλώνουμε και γινόμαστε γυναίκες, αλλά τολμάτε να διατηρήσετε το πιο ευαίσθητο μέρος της ψυχής σας και να το αφήσετε να επαναστατήσει… το παιδί μέσα σας πρέπει να μιλήσει στις πιο ευάλωτες στιγμές. Η θλίψη και το σκοτάδι επιβιώνουν για να κατανοήσουμε την απώλεια κάποιου και τον πόνο και την οδύνη... Μερικές φορές, μέσα από τον πόνο, την ασχήμια και τη θυσία, μπορούν να εκδηλωθούν και να μοιραστούν εξαιρετικά σπάνια και όμορφα πράγματα που μπορούν να αγγίξουν έναν άλλο άνθρωπο, ώστε να καταλάβει ότι δεν είναι μόνος... και όμως η γυναίκα μέσα μου θα φροντίσει να βρω τον προορισμό μου».
Στη συνέχεια, ωστόσο, η τραγουδίστρια άλλαξε το κείμενο και έγραψε: «Ένιωθα όμορφη με αυτό το κορμάκι 👙🌹🤷🏼♀️ … πσσσ πρέπει να βρω αυτά τα παπούτσια Mary Jane»
