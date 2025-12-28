Συγκινήθηκε η Λένα Δροσάκη για τον γιο της: Δυστυχώς οι μαμάδες που δουλεύουμε έχουμε τύψεις, ενώ δεν θα έπρεπε
Δεν περίμενα ότι θα μπορέσω ποτέ να κάνω παιδί, είπε η ηθοποιός
Με συγκίνηση η Λένα Δροσάκη αναφέρθηκε στον γιο της, μιλώντας για τις ενοχές που συχνά βιώνει ως εργαζόμενη μητέρα, καθώς η επαγγελματική της καθημερινότητα την αναγκάζει να στερείται στιγμές μαζί του.
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη σχέση με τον 5,5 ετών γιο της, αλλά και στις προκλήσεις που ίδια αντιμετωπίζει στην προσπάθεια να συνδυάσει την καριέρα με τη μητρότητα.
Αρχικά, η Λένα Δροσάκη σχολιάσε συναισθηματικά φορτισμένη για τον ρόλο του γιου της στη ζωή της και για τις τύψεις που συχνά έχουν οι εργαζόμενες μητέρες: «Ο Αναστάσης είναι 5,5 ετών. Ο Αναστάσης είναι η κινητήριος δύναμή μου. Συγκινούμαι πάρα πολύ. Αυτή η αγνότητα, αυτά τα μάτια, αυτή η αγάπη, είναι ό,τι έχω στον κόσμο. Δεν έχω κάτι μεγαλύτερο. Δυστυχώς οι μαμάδες που δουλεύουμε έχουμε τύψεις, ενώ δε θα έπρεπε. Η επιθυμία μας να είμαστε περισσότερο με τα παιδιά, αυτό ίσως μετατρέπεται σε τύψεις και ενοχές και χάνουμε πολύτιμο χρόνο και νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να το αποβάλλουμε».
Κλείνοντας, η Λένα Δροσάκη αναφέρθηκε και στη σχέση της με τον πρώην σύζυγό της, Αλέξανδρο Μπουρδούμη τονίζοντας τη σημασία της ηρεμίας και της ισορροπίας για χάρη του παιδιού τους: «Από τη στιγμή που χωρίσαμε, αποφάσισα ότι πρέπει να είμαστε ήρεμοι. Βοήθησε κι εκείνος σε αυτή την απόφαση γιατί χρειάζονται δυο πλευρές να διατηρηθεί αυτή η ηρεμία. Όχι ότι δεν έχουμε τις διαφωνίες μας. Οφείλουμε όμως μόνο αυτό το δρόμο να διαλέξουμε. Δε λέω ότι δεν έχουμε σκοτάδια, απλώς αυτά οφείλουμε να τα λύνουμε μόνοι μας ο καθένας, για να φέρουμε όσο περισσότερο φως γίνεται στο παιδί, για να μην υπάρξουν περισσότεροι τραυματισμοί».
Στη συνέχεια μίλησε για τις δυσκολίες της μητρότητας, τις οποίες όπως είπε, δεν φανταζόταν πριν μείνει έγκυος: «Η μητρότητα ήταν ένα δώρο για μένα. Δεν περίμενα ότι θα μπορέσω ποτέ να κάνω παιδί. Ο Αναστάσης ήρθε και μου άλλαξε πραγματικά τη ζωή. Μερικές φορές όμως, θυμώνω. Θυμώνω πάρα πολύ. Δε μου είχε πει κανένας ότι η μητρότητα, το να μένεις έγκυος, δεν είναι κάτι εύκολο. Και αφού γεννήσεις, δεν είναι εύκολο. Όλοι λένε ότι είναι όλα ρόδινα, ότι είναι η καλύτερη στιγμή της γυναίκας, κι όμως. Εγώ θύμωσα που κανένας, μα κανένας δε μου είπε έστω ένα αρνητικό».
