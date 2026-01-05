Viral η αντίδραση του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στη δημόσια ερωτική εξομολόγηση που έκανε ο Σαλαμέ στην Τζένερ
Viral η αντίδραση του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στη δημόσια ερωτική εξομολόγηση που έκανε ο Σαλαμέ στην Τζένερ
Η νίκη του Τιμοτέ Σαλαμέ ως Καλύτερου Ηθοποιού στα Critics Choice Awards 2026 συνοδεύτηκε από ένα απρόσμενο τηλεοπτικό στιγμιότυπο
Μια αντίδραση λίγων δευτερολέπτων ήταν αρκετή για να κλέψει τη συζήτηση στα social media από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ο Καλύτερος Ηθοποιός στα Critics Choice Awards 2026. Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν βρέθηκε στο επίκεντρο, όχι για κάποια δήλωση ή σκηνική παρουσία, αλλά για το «poker face» του την ώρα που ο Τιμοτέ Σαλαμέ παρέλαβε το βραβείο.
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ κέρδισε στην κατηγορία Καλύτερου Ηθοποιού για την ταινία Marty Supreme, επικρατώντας σε μια ανταγωνιστική λίστα υποψηφίων όπου περιλαμβάνονταν ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν για το Sinners, αλλά και οι Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Τζόελ Έτζερτον, Ίθαν Χοκ και Βάγκνερ Μούρα. Τη στιγμή που ο Σαλαμέ ξεκίνησε την ομιλία του, εμφανώς φορτισμένος από τη διάκριση, μια κάμερα παρέμεινε περισσότερο απ’ όσο περίμενε κανείς στο πρόσωπο του Τζόρνταν.
Η έκφρασή του, σταθερή και σχεδόν αδιάβαστη, καταγράφηκε από «ψύχραιμη» έως «αδιάφορη» από πολλούς στα μέσα κοινωνικικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει σχεδόν αμέσως ένας καταιγισμός από memes και σχόλια. Το στιγμιότυπο πήρε ακόμη μεγαλύτερη διάσταση όταν δεύτερη λήψη έπιασε τον Σαλαμέ να συγκινείται στη διάρκεια της ομιλίας του, λέγοντας ότι αγαπά την Κάιλι Τζένερ, γεγονός που ενίσχυσε τη διαδικτυακή σύγκριση ανάμεσα στο συναισθηματικό ύφος του νικητή και το ψυχρό βλέμμα του Τζόρνταν.
Προς το τέλος της ομιλίας του, ο Τιμοτέ Σαλαμέ είπε χαρακτηριστικά για την Κάιλι Τζένερ: «Και τέλος, θα πω απλώς ένα ευχαριστώ στη σύντροφό μου εδώ και τρία χρόνια. Σε ευχαριστώ για τα θεμέλια που έχουμε χτίσει. Σε αγαπώ. Δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό χωρίς εσένα. Σε ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ» με την 28χρονη την ώρα που την έδειχνε η κάμερα να φαίνεται να λέει με τη σειρά της «κι εγώ σ’ αγαπώ».
Στο συνολικό αποτέλεσμα της βραδιάς, το Marty Supreme δεν κατέκτησε το κορυφαίο βραβείο, καθώς η ταινία One Battle After Another με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο επικράτησε στο τέλος. Ο Πολ Τόμας Άντερσον βραβεύτηκε ως Καλύτερος Σκηνοθέτης και για Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο, ενώ η Τζέσι Μπάκλεϊ κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού για το Hamnet.
