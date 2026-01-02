Ελισάβετ Σπανού: Έμεινα έγκυος φυσικά στα 43, ενώ πίστευα ότι δεν υπήρχε περίπτωση να μου συμβεί

Για την εγκυμοσύνη της, λοιπόν, η Ελισάβετ Σπανού δήλωσε: «Έμεινα έγκυος φυσικά στα 43, ενώ πίστευα ότι δεν υπήρχε περίπτωση να μου συμβεί. Είχα κάνει κατάψυξη ωαρίων - και αν κάποια στιγμή στο μέλλον θελήσω θα το προσπαθήσω - γιατί δεν περίμενα ότι θα μου συμβεί. Όταν μένεις έγκυος φυσικά στα 43 σκέφτεσαι και λειτουργείς αλλιώς».





