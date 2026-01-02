Ελισάβετ Σπανού: Έμεινα έγκυος φυσικά στα 43, ενώ πίστευα ότι δεν υπήρχε περίπτωση να μου συμβεί
Ελισάβετ Σπανού: Έμεινα έγκυος φυσικά στα 43, ενώ πίστευα ότι δεν υπήρχε περίπτωση να μου συμβεί
Είχα κάνει κατάψυξη ωαρίων και αν κάποια στιγμή στο μέλλον θελήσω θα το προσπαθήσω, πρόσθεσε η τραγουδίστρια
Για την εγκυμοσύνη της στην ηλικία των 43 ετών μίλησε η Ελισάβετ Σπανού, επισημαίνοντας πως δεν περίμενε πως θα της συνέβαινε, ενώ δήλωσε πως είχε κάνει και κατάψυξη ωαρίων επειδή δεν πίστευε ότι θα κατάφερνε να μείνει έγκυος με φυσικό τρόπο.
Η τραγουδίστρια έδωσε συνέντευξη στο Πρωινό, την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, και εξήγησε πως δεν θυμάται τη ζωή της πριν από το παιδί της. Όσον αφορά στο κομμάτι της μονογονεϊκότητας, τόνισε πως δεν θέλει να φαίνεται ως υποστηρικτής αυτού του είδους οικογένειας, ωστόσο καλείται κάθε φορά να απαντήσει γι' αυτό στους δημοσιογράφους, με αποτέλεσμα να συζητιέται όλο και περισσότερο.
Για την εγκυμοσύνη της, λοιπόν, η Ελισάβετ Σπανού δήλωσε: «Έμεινα έγκυος φυσικά στα 43, ενώ πίστευα ότι δεν υπήρχε περίπτωση να μου συμβεί. Είχα κάνει κατάψυξη ωαρίων - και αν κάποια στιγμή στο μέλλον θελήσω θα το προσπαθήσω - γιατί δεν περίμενα ότι θα μου συμβεί. Όταν μένεις έγκυος φυσικά στα 43 σκέφτεσαι και λειτουργείς αλλιώς».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfdx1ktfwja1)
Για τη χρονιά που πέρασε αλλά και για τις γιορτές, η τραγουδίστρια δήλωσε στη συνέχεια: «Το 2025 ήταν από τις πιο ωραίες χρονιές της ζωής μου. Το παιδί άρχισε να μεγαλώνει, να επικοινωνεί και να μιλάμε. Το απόλυτο θαύμα. Δεν θυμάμαι τίποτα από τη ζωή μου πριν, δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να αγαπήσω τόσο και να έχω τόση χαρά μέσα μου. Υπάρχει ένα πλάσμα που το κοιτάζω και υπάρχει λευκή σελίδα, σβήνονται όλα και είναι μόνο η Εμμέλεια, η κόρη μου. Μου δίνει χαρά ό,τι και να συμβαίνει. Της έκανα άπειρα δώρα αλλά αυτό με το οποίο τρελάθηκε είναι μία ξύλινη κουζίνα, τι μαγειρεύει αυτό το παιδί, νοικοκυρά έχω βγάλει».
Έπειτα, πρόσθεσε για το μέλλον της σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο: «Ο σκοπός είναι να μπω ξανά σε μια κανονικότητα ζωής, επαγγελματική και προσωπική, και να κάνουμε όσα περισσότερα γίνεται με το παιδί. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να είναι μόνος του, αλλά μέχρι στιγμής με γεμίζει το παιδί. Αν δεν υπήρχε η μητέρα μου και ο πατέρας μου, με πολλούς τρόπους δεν ξέρω αν θα τα είχα καταφέρει».
Τέλος, για τα σχόλια που δέχεται για τις δηλώσεις περί μονογονεϊκής οικογένειας, ανέφερε: «Δεν με ενοχλούν τα σχόλια. Από όταν μίλησα για αυτό, με προσέγγισαν πολλές γυναίκες που βιώνουν παρόμοια ή πολύ πιο δύσκολα πράγματα. Δεν θέλω να περαστεί ότι είμαι ένας τύπος που βγαίνει και διαφημίζει τη μονογονεϊκότητα, με ρωτάνε και απαντάω. Μου συμβαίνει, προφανώς συμβαίνει και σε άλλες γυναίκες και αφορά. Κανένας χωρισμός δεν είναι εύκολος. Τίποτα δεν γίνεται βελούδινα σε τέτοιες περιπτώσεις. Περάσαμε πάρα πολλές δυσκολίες και πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα και τώρα δόξω τω Θεώ είμαστε πολύ καλά και οι δύο στην ανθρώπινη επαφή μας και με τη μικρή».
Η τραγουδίστρια έδωσε συνέντευξη στο Πρωινό, την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, και εξήγησε πως δεν θυμάται τη ζωή της πριν από το παιδί της. Όσον αφορά στο κομμάτι της μονογονεϊκότητας, τόνισε πως δεν θέλει να φαίνεται ως υποστηρικτής αυτού του είδους οικογένειας, ωστόσο καλείται κάθε φορά να απαντήσει γι' αυτό στους δημοσιογράφους, με αποτέλεσμα να συζητιέται όλο και περισσότερο.
Για την εγκυμοσύνη της, λοιπόν, η Ελισάβετ Σπανού δήλωσε: «Έμεινα έγκυος φυσικά στα 43, ενώ πίστευα ότι δεν υπήρχε περίπτωση να μου συμβεί. Είχα κάνει κατάψυξη ωαρίων - και αν κάποια στιγμή στο μέλλον θελήσω θα το προσπαθήσω - γιατί δεν περίμενα ότι θα μου συμβεί. Όταν μένεις έγκυος φυσικά στα 43 σκέφτεσαι και λειτουργείς αλλιώς».
Δείτε το βίντεο
Για τη χρονιά που πέρασε αλλά και για τις γιορτές, η τραγουδίστρια δήλωσε στη συνέχεια: «Το 2025 ήταν από τις πιο ωραίες χρονιές της ζωής μου. Το παιδί άρχισε να μεγαλώνει, να επικοινωνεί και να μιλάμε. Το απόλυτο θαύμα. Δεν θυμάμαι τίποτα από τη ζωή μου πριν, δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να αγαπήσω τόσο και να έχω τόση χαρά μέσα μου. Υπάρχει ένα πλάσμα που το κοιτάζω και υπάρχει λευκή σελίδα, σβήνονται όλα και είναι μόνο η Εμμέλεια, η κόρη μου. Μου δίνει χαρά ό,τι και να συμβαίνει. Της έκανα άπειρα δώρα αλλά αυτό με το οποίο τρελάθηκε είναι μία ξύλινη κουζίνα, τι μαγειρεύει αυτό το παιδί, νοικοκυρά έχω βγάλει».
Έπειτα, πρόσθεσε για το μέλλον της σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο: «Ο σκοπός είναι να μπω ξανά σε μια κανονικότητα ζωής, επαγγελματική και προσωπική, και να κάνουμε όσα περισσότερα γίνεται με το παιδί. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να είναι μόνος του, αλλά μέχρι στιγμής με γεμίζει το παιδί. Αν δεν υπήρχε η μητέρα μου και ο πατέρας μου, με πολλούς τρόπους δεν ξέρω αν θα τα είχα καταφέρει».
Τέλος, για τα σχόλια που δέχεται για τις δηλώσεις περί μονογονεϊκής οικογένειας, ανέφερε: «Δεν με ενοχλούν τα σχόλια. Από όταν μίλησα για αυτό, με προσέγγισαν πολλές γυναίκες που βιώνουν παρόμοια ή πολύ πιο δύσκολα πράγματα. Δεν θέλω να περαστεί ότι είμαι ένας τύπος που βγαίνει και διαφημίζει τη μονογονεϊκότητα, με ρωτάνε και απαντάω. Μου συμβαίνει, προφανώς συμβαίνει και σε άλλες γυναίκες και αφορά. Κανένας χωρισμός δεν είναι εύκολος. Τίποτα δεν γίνεται βελούδινα σε τέτοιες περιπτώσεις. Περάσαμε πάρα πολλές δυσκολίες και πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα και τώρα δόξω τω Θεώ είμαστε πολύ καλά και οι δύο στην ανθρώπινη επαφή μας και με τη μικρή».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα