Ο Έλτον Τζον γιόρτασε τα Χριστούγεννα με πλατινένια διάκριση για το «Step Into Christmas»
Το κλασικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι του Έλτον Τζον απέκτησε πρόσφατα πλατίνα στις ΗΠΑ και τετραπλή πλατίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο
Ο Έλτον Τζον έχει πολλούς λόγους να γιορτάζει αυτήν την εορταστική περίοδο: το κλασικό του τραγούδι «Step Into Christmas», που κυκλοφόρησε το 1973, έχει πλέον πιστοποιηθεί ως πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που σημαίνει ότι έχει πουλήσει τουλάχιστον ένα εκατομμύριο αντίτυπα στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την επίσημη λίστα.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο το ίδιο τραγούδι έχει λάβει τετραπλή πλατίνα, αντιπροσωπεύοντας πωλήσεις και ροές άνω των 1,8 εκατομμυρίων μονάδων, όπως καταγράφεται στις επίσημες βρετανικές πωλήσεις.
Για να τιμήσει αυτήν την επιτυχία, ο τραγουδιστής ανέβασε φωτογραφία στο Instagram από το σπίτι του στο Γουίντσορ, όπου εμφανίζεται μαζί με τα single του. Στην ανάρτηση περιέγραψε πόσο ιδιαίτερο είναι για εκείνον ότι ένα τραγούδι που έχει περάσει περισσότερα από 50 χρόνια από την κυκλοφορία του παραμένει μέρος των εορτών για αρκετό κόσμο, ενώ φέτος μάλιστα βρέθηκε ξανά στα βρετανικά charts.
