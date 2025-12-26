Ο Έλτον Τζον γιόρτασε τα Χριστούγεννα με πλατινένια διάκριση για το «Step Into Christmas»
GALA
Step Into Christmas Έλτον Τζον

Ο Έλτον Τζον γιόρτασε τα Χριστούγεννα με πλατινένια διάκριση για το «Step Into Christmas»

Το κλασικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι του Έλτον Τζον απέκτησε πρόσφατα πλατίνα στις ΗΠΑ και τετραπλή πλατίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ο Έλτον Τζον γιόρτασε τα Χριστούγεννα με πλατινένια διάκριση για το «Step Into Christmas»
Άννα Νταλλαρή
5 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Έλτον Τζον έχει πολλούς λόγους να γιορτάζει αυτήν την εορταστική περίοδο: το κλασικό του τραγούδι «Step Into Christmas», που κυκλοφόρησε το 1973, έχει πλέον πιστοποιηθεί ως πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που σημαίνει ότι έχει πουλήσει τουλάχιστον ένα εκατομμύριο αντίτυπα στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την επίσημη λίστα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο το ίδιο τραγούδι έχει λάβει τετραπλή πλατίνα, αντιπροσωπεύοντας πωλήσεις και ροές άνω των 1,8 εκατομμυρίων μονάδων, όπως καταγράφεται στις επίσημες βρετανικές πωλήσεις.
Elton John - Step Into Christmas

Για να τιμήσει αυτήν την επιτυχία, ο τραγουδιστής ανέβασε φωτογραφία στο Instagram από το σπίτι του στο Γουίντσορ, όπου εμφανίζεται μαζί με τα single του. Στην ανάρτηση περιέγραψε πόσο ιδιαίτερο είναι για εκείνον ότι ένα τραγούδι που έχει περάσει περισσότερα από 50 χρόνια από την κυκλοφορία του παραμένει μέρος των εορτών για αρκετό κόσμο, ενώ φέτος μάλιστα βρέθηκε ξανά στα βρετανικά charts.



Φωτογραφία: Photo Press Service / Bestimage / Profimedia
Άννα Νταλλαρή
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης