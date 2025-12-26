Ο χορός του Σάκη Ρουβά με την κόρη του: Είστε ίδιοι με την Αριάδνη, του γράφουν
Σάκης Ρουβάς Κόρη

Ο χορός του Σάκη Ρουβά με την κόρη του: Είστε ίδιοι με την Αριάδνη, του γράφουν

Άλλοι επαίνεσαν τον Σάκη Ρουβά για τη σχέση που έχει με την κόρη του.

Ο χορός του Σάκη Ρουβά με την κόρη του: Είστε ίδιοι με την Αριάδνη, του γράφουν
Με έναν χορό με την κόρη του, Αριάδνη, ευχήθηκε «καλά Χριστούγεννα» στους διαδικτυακούς του φίλους ο Σάκης Ρουβάς.

Η χορογραφία σε λάτιν ρυθμούς προέβλεπε αρχικά κινήσεις από τον μπαμπά Σάκη και στη συνέχεια από την Αριάδνη.

«Είναι σαν αντίγραφό σου», «Σάκη είσαι ίδιος η κόρη σου», «αυθεντική Ρουβίτσα κατ' εικόνα» ήταν μερικά από τα σχόλια για το βίντεο.

Άλλοι πάλι σχολίασαν ότι όσο μεγαλώνει ο Σάκης Ρουβάς γίνεται σαν το παλιό καλό κρασί επαινώντας τον παράλληλα για τη σχέση που έχει με την κόρη του.

@sakisrouvas Merry Christmas everyone 🎄💫❤️#sakisrouvas #viral #christmas ♬ original sound - Maddie Borge
