Ο χορός του Σάκη Ρουβά με την κόρη του: Είστε ίδιοι με την Αριάδνη, του γράφουν
Άλλοι επαίνεσαν τον Σάκη Ρουβά για τη σχέση που έχει με την κόρη του.
Με έναν χορό με την κόρη του, Αριάδνη, ευχήθηκε «καλά Χριστούγεννα» στους διαδικτυακούς του φίλους ο Σάκης Ρουβάς.
Η χορογραφία σε λάτιν ρυθμούς προέβλεπε αρχικά κινήσεις από τον μπαμπά Σάκη και στη συνέχεια από την Αριάδνη.
«Είναι σαν αντίγραφό σου», «Σάκη είσαι ίδιος η κόρη σου», «αυθεντική Ρουβίτσα κατ' εικόνα» ήταν μερικά από τα σχόλια για το βίντεο.
Άλλοι πάλι σχολίασαν ότι όσο μεγαλώνει ο Σάκης Ρουβάς γίνεται σαν το παλιό καλό κρασί επαινώντας τον παράλληλα για τη σχέση που έχει με την κόρη του.
@sakisrouvas Merry Christmas everyone 🎄💫❤️#sakisrouvas #viral #christmas ♬ original sound - Maddie Borge
