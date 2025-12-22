Όταν η Δέσποινα Μοιραράκη ερωτεύτηκε έναν Πέρση: Φορούσα τσαντόρ και συναντήθηκαν τα μάτια μας
Ήταν ένας πολύ ωραίος έρωτας, εξομολογήθηκε η επιχειρηματίας
Μια ιστορία απο τα ταξίδια που έκανε στο εξωτερικό για επαγγελματικούς λόγους μοιράστηκε η Δέσποινα Μοιραράκη. Η επιχειρηματίας αποκάλυψε ότι, ενώ βρισκόταν στην Τεχεράνη, ερωτεύτηκε έναν Πέρση που ήταν έμπορος χαλιών. Περιγράφοντας τη γνωριμία τους, εξομολογήθηκε ότι ερωτεύτηκαν ο ένας τον άλλο, μόλις διασταυρώθηκαν τα βλέμματά τους.
Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή «Make Up Stories», η Δέσποινα Μοιραράκη αφηγήθηκε: «Είχα πάει στην Τεχεράνη και γνώρισα έναν έμπορο χαλιών. Φορούσα το τσαντόρ και συναντήθηκαν τα μάτια μας. Ήταν ένας πολύ ωραίος έρωτας, αλλά μέσα στην Περσία μια γυναίκα δεν μπορούσε να συναντηθεί με έναν άντρα. Σε αυτή την περίπτωση βρίσκεσαι στην Ευρώπη. Αυτό συνέβησε στο μεσοδιάστημα από τον πρώτο μου άνδρα στον δεύτερο. Γενικά είμαι μια πληθωρική γυναίκα, την ζω την αγάπη, τον έρωτα και το πάθος».
Δείτε το βίντεο με το σχετικό απόσπασμα μετά το 16:00
Στην ίδια συνέντευξη, η επιχειρηματίας μίλησε και για τον Γιάννη Κοντούλη που έφυγε από τη ζωή από καρκίνο το 2022. Όπως είπε, ο σύζυγός της τη θαύμαζε και την στήριζε, ενώ συνεχώς υπογράμμιζε τη μοναδικότητά της.
Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Ο Γιάννης μου έκανε τεράστιο support, με αγαπούσε, με θαύμαζε, με ντάντευε. Όλα αυτά τα έζησα κοντά του και είμαι πολύ τυχερή. Διαχειρίζομαι την απώλεια και τον κρατάω σαν φυλαχτό μέσα μου. Ξαναγεννήθηκα από τις στάχτες μου και όλα αυτά που μου είχε πει με κάνουν να πορεύομαι. Μου έλεγε προς το τέλος ''δεν θέλω να μας λυπούνται. Είσαι η Μοιραράκη. Μια και μοναδική. Μην το ξεχάσεις ποτέ».
