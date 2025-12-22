Όλγα Βλαχοπούλου για τη διάγνωση με καρκίνο του μαστού: Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν τα παιδιά μου
Όλγα Βλαχοπούλου για τη διάγνωση με καρκίνο του μαστού: Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν τα παιδιά μου
Η γνωστή στιχουργός ανακάλυψε ότι είχε καρκίνο πριν 1,5 χρόνο
Για τη διάγνωσή της με καρκίνο του μαστού πριν από 1,5 χρόνο μίλησε η Όλγα Βλαχοπούλου, αποκαλύπτοντας πως ήταν δύο οι εστίες, τις οποίες με τις ακτινοθεραπείες και την ογκεκτομή που πραγματοποίησε, τις αφαίρεσε και κατάφερε να βγει νικήτρια.
Η στιχουργός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Super Κατερίνα την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου και ανέφερε πως όταν έμαθε πως νοσούσε, έχασε τη γη κάτω από τα πόδια της και πως το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε ήταν τα παιδιά της, όμως τόνισε ότι με τη βοήθεια της οικογένειάς της και των φίλων της η δύσκολη αυτή περίοδος της ζωής της πέρασε πολύ ομαλά:
«Πριν 1,5 χρόνο ανακάλυψα ότι έχω καρκίνο του μαστού. Με τη βοήθεια των γιατρών και του Θεού κατάφερα και το ξεπέρασα. Κατά τη διάρκεια των ακτινοθεραπειών που έκανα είχα γράψει ένα τραγούδι. Έκανα ογκεκτομή και ακτινοθεραπείες. Ήταν δυο εστίες που αφαιρέθηκαν στο χειρουργείο. Είμαι υπέρ στο να μιλάνε οι γυναίκες γι’ αυτά ανοιχτά, να αφορίζουμε τις λέξεις. Η λέξη καρκίνος δεν είναι κάτι που πρέπει να μας στοιχειώνει. Συγκινούμαι τώρα γιατί ήταν μια δύσκολη περίοδος αλλά με τη βοήθεια των φίλων, της οικογένειας και του Θεού, ήρθε όλο αυτό σαν ένα χάδι. Κατά τη διάρκεια των θεραπειών μου είχα γράψει το “Κάνεις πως δε με ακούς” στον Νίκο Βέρτη. Μέσα από αυτό το τραγούδι κατέγραψα κάποια συναισθήματα που είχα εκείνο το διάστημα. Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου, γιατί αντιμετώπιζα το άγνωστο. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν τα παιδιά μου. Δεν υπήρχε κληρονομικότητα. Το ανακάλυψα σε προληπτικό έλεγχο. Μετά προσπάθησα να συγκροτήσω τις δυνάμεις μου και είπα πως ό,τι και αν είναι, πρέπει να το παλέψω. Το τραγούδι που έγραψα εκείνη τη περίοδο ήταν μια φωνή προς τον εαυτό μου. Ο Νίκος Βέρτης φυσικά και ξέρει την ιστορία του τραγουδιού και όλη την κατάσταση, την έζησε μαζί μου».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-df4ob7z9auc1)
Η στιχουργός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Super Κατερίνα την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου και ανέφερε πως όταν έμαθε πως νοσούσε, έχασε τη γη κάτω από τα πόδια της και πως το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε ήταν τα παιδιά της, όμως τόνισε ότι με τη βοήθεια της οικογένειάς της και των φίλων της η δύσκολη αυτή περίοδος της ζωής της πέρασε πολύ ομαλά:
«Πριν 1,5 χρόνο ανακάλυψα ότι έχω καρκίνο του μαστού. Με τη βοήθεια των γιατρών και του Θεού κατάφερα και το ξεπέρασα. Κατά τη διάρκεια των ακτινοθεραπειών που έκανα είχα γράψει ένα τραγούδι. Έκανα ογκεκτομή και ακτινοθεραπείες. Ήταν δυο εστίες που αφαιρέθηκαν στο χειρουργείο. Είμαι υπέρ στο να μιλάνε οι γυναίκες γι’ αυτά ανοιχτά, να αφορίζουμε τις λέξεις. Η λέξη καρκίνος δεν είναι κάτι που πρέπει να μας στοιχειώνει. Συγκινούμαι τώρα γιατί ήταν μια δύσκολη περίοδος αλλά με τη βοήθεια των φίλων, της οικογένειας και του Θεού, ήρθε όλο αυτό σαν ένα χάδι. Κατά τη διάρκεια των θεραπειών μου είχα γράψει το “Κάνεις πως δε με ακούς” στον Νίκο Βέρτη. Μέσα από αυτό το τραγούδι κατέγραψα κάποια συναισθήματα που είχα εκείνο το διάστημα. Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου, γιατί αντιμετώπιζα το άγνωστο. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν τα παιδιά μου. Δεν υπήρχε κληρονομικότητα. Το ανακάλυψα σε προληπτικό έλεγχο. Μετά προσπάθησα να συγκροτήσω τις δυνάμεις μου και είπα πως ό,τι και αν είναι, πρέπει να το παλέψω. Το τραγούδι που έγραψα εκείνη τη περίοδο ήταν μια φωνή προς τον εαυτό μου. Ο Νίκος Βέρτης φυσικά και ξέρει την ιστορία του τραγουδιού και όλη την κατάσταση, την έζησε μαζί μου».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα