Δημήτρης Σκουλός: Με τη Βίκυ Καγιά έχω να μιλήσω δύο χρόνια αλλά δεν υπάρχει πικρία
«Γιατί πρέπει να βγάλω μία κακία;», δήλωσε ο φωτογράφος όταν τον ρώτησαν για την σχέση τους σήμερα
Για τις επαφές που διατηρεί με τη Βίκυ Καγιά και για τυχόν προβλήματα στη σχέση τους μίλησε ο Δημήτρης Σκουλός, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως έχουν να μιλήσουν δύο χρόνια, ωστόσο δεν υπάρχει καμία πικρία.
Ο φωτογράφος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» το βράδυ της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου και με αφορμή τη συζήτηση γύρω από το GNTM, απάντησε μάλιστα εάν προτιμά την Ηλιάνα Παπαγεωργίου ή την Βίκυ Καγιά ως παρουσιάστρια του ριάλιτι μόδας.
Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Σκουλός είπε: «Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είναι φίλη μου και σε αυτό που κάνει, δεν έχει να πει κανείς τίποτα. Είναι πάρα πολύ εργατική. Δεν έχω δει άνθρωπο να διαβάζει ή να προετοιμάζεται τόσο πολύ πριν το γύρισμα, αλλά η Βίκυ έχει εμπειρία πάρα πολλά χρόνια κι έχει βαρύτητα ο λόγος της. Τώρα θα μου πεις "και οι δύο είναι καλές;" Γιατί πρέπει να βγάλω μία κακία; Με τη Βίκυ Καγιά έχω να μιλήσω δύο χρόνια. Δεν υπάρχουν hard feelings».
Στη συνέχεια, μιλώντας και για τον δικό του ρόλο στο GNTM επισήμανε: «Δεν είμαι στο GNTM. Εγώ όταν ξεκίνησα να κάνω τηλεόραση, αυτό που ήθελαν από εμένα ήταν η βαρύτητα του λόγου μου λόγω της ιστορίας μου στον χώρο τη μόδας και της δουλειάς μου μέχρι τώρα. Αλλά αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ, το κρίνεις εσύ (ως τηλεθεατής). Δεν το έχω δει το φετινό, το έχω δει αποσπασματικά. Ουδείς αναντικατάστατος».
