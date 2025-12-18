Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Γιώργος Καρτελιάς για το έμφραγμα που υπέστη: Ξαφνικά ένιωσα έναν πόνο στο στήθος, το πρόλαβα
Ο ραδιοφωνικός παραγωγός πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε τις προηγούμενες ημέρες
Την εμπειρία του από το έμφραγμα που υπέστη τις προηγούμενες ημέρες περιέγραψε ο Γιώργος Καρτελιάς, αναφερόμενος στα συμπτώματα που προηγήθηκαν της μεταφοράς του στο νοσοκομείο.
Ο ραδιοφωνικός παραγωγός πήρε εξιτήριο και την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» για την περιπέτεια της υγείας του. Όπως εξήγησε, όλα ξεκίνησαν όταν αισθάνθηκε έναν πόνο στο στήθος, ενώ βρισκόταν στην εργασία του. Στη συνέχεια, ο Γιώργος Καρτελιάς πήγε στο σπίτι του και έπειτα ενημέρωσε τη σύζυγό του, πως έπρεπε να επισκεφτεί κάποιο νοσοκομείο.
Αρχικά, ανέφερε πως αντιλήφθηκε αμέσως ότι επρόκειτο για έμφραγμα: «Ήμουν μόνος μου στο γραφείο, δούλευα και ξαφνικά ένιωσα έναν πόνο στο στήθος, ένιωσα ότι ήταν μυικό ή κάτι στην καρδιά. Μετά ένιωσα ένα μούδιασμα στο χέρι και ξαφνικά ίδρωσα. Πήγα σπίτι και είπα στη γυναίκα μου "μάλλον περνάω έμφραγμα, πρέπει να πάμε στο νοσοκομείο". Το πρόλαβα. Δεν έχασα τις αισθήσεις μου καθόλου, συνομιλούσα με τις νοσοκόμες και μάλιστα το είχα πάρει λίγο στο “ψιλό”, κάναμε πλάκα. Πρέπει να πηγαίνουμε στο νοσοκομείο και να μιλάμε με τον γιατρό μας, ειδικά σε περίεργους πόνους».
Την Τετάρτη, ο ραδιοφωνικός παραγωγός ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια selfie μέσα από το νοσοκομείο, ευχαριστώντας για τις ευχές που έλαβε έπειτα από την περιπέτεια, που πέρασε: «Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές και το ενδιαφέρον αυτό το διάστημα. Αύριο το πρωί επιτέλους επιστρέφω φορτισμένος και με νέο update. Ετοιμαστείτε».
