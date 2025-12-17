Μαρκέλλα Γιαννάτου για τις κρίσεις άγχους: Πήγα σε εφημερεύον νοσοκομείο, νόμιζα ότι πεθαίνω και μου είπαν να μιλήσω με ψυχίατρο
Μαρκέλλα Γιαννάτου για τις κρίσεις άγχους: Πήγα σε εφημερεύον νοσοκομείο, νόμιζα ότι πεθαίνω και μου είπαν να μιλήσω με ψυχίατρο
Κάνω κοντά στα 14 χρόνια σε ψυχανάλυση, δήλωσε η ηθοποιός
Την εμπειρία της με τις κρίσεις άγχους περιέγραψε η Μαρκέλλα Γιαννάτου, αναφέροντας ότι στο παρελθόν είχε αισθανθεί έντονη δυσφορία με αποτέλεσμα να επισκεφτεί εφημερεύον νοσοκομείο, με τον γιατρό να της προτείνει τότε να απευθυνθεί σε ψυχίατρο.
Η ηθοποιός μίλησε για ζητήματα ψυχικής υγείας, περιγράφοντας πως όταν πάθαινε κρίσεις άγχους, δεν μπορούσε αρχικά να αντιληφθεί τι ακριβώς της συνέβαινε, καθώς όπως είπε, ένιωθε ότι «θα πεθάνει». Αν και ζήτησε βοήθεια από πνευμονολόγο, ένας γιατρός τη συμβούλεψε να απευθυνθεί σε ειδικό ψυχικής υγείας και συγκεκριμένα σε ψυχίατρο.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε η Μαρκέλλα Γιαννάτου στο «Happy Day», η οποία προβλήθηκε την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, ανέφερε ότι κάνει τα τελευταία 14 χρόνια ψυχανάλυση, τονίζοντας ότι έκτοτε έχει αλλάξει η καθημερινότητά της προς το καλύτερο.
Δείτε το βίντεο
Όπως δήλωσε η ηθοποιός: «Κάνω κοντά στα 14 χρόνια σε ψυχανάλυση. Είχα αρχίσει να έχω κρίσεις άγχους. Με έπιανε δύσπνοια και νόμιζα ότι θα πεθάνω. Οπότε αφού πέρασα από διάφορους πνευμονολόγους, διάφορα νοσοκομεία, είχα κάποιες φορές που πήγα σε εφημερεύον νοσοκομείο γιατί νόμιζα ότι πεθαίνω, κάποιος γιατρός θυμάμαι, ήταν στο Σωτηρία, μου είπε να μιλήσω με ένα ψυχίατρο. Άρχισα να το δουλεύω μέσα μου και ξεκίνησα την έρευνα. Πήγα. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Με αγχώνει η καθημερινότητα και τα πρακτικά. Με αγχώνουν όλα τα γραφειοκρατικά. Και έχω γίνει λιγότερο ανεκτική πια. Δεν αντέχω τους ανθρώπους που αργούν. Μου φαίνονται φοβερά εγωιστές. Με θυμώνει πλέον. Είναι εξοργιστικό. Είναι ένα είδος εγωπάθειας πιστεύω».
Η ηθοποιός μίλησε για ζητήματα ψυχικής υγείας, περιγράφοντας πως όταν πάθαινε κρίσεις άγχους, δεν μπορούσε αρχικά να αντιληφθεί τι ακριβώς της συνέβαινε, καθώς όπως είπε, ένιωθε ότι «θα πεθάνει». Αν και ζήτησε βοήθεια από πνευμονολόγο, ένας γιατρός τη συμβούλεψε να απευθυνθεί σε ειδικό ψυχικής υγείας και συγκεκριμένα σε ψυχίατρο.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε η Μαρκέλλα Γιαννάτου στο «Happy Day», η οποία προβλήθηκε την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, ανέφερε ότι κάνει τα τελευταία 14 χρόνια ψυχανάλυση, τονίζοντας ότι έκτοτε έχει αλλάξει η καθημερινότητά της προς το καλύτερο.
Δείτε το βίντεο
Όπως δήλωσε η ηθοποιός: «Κάνω κοντά στα 14 χρόνια σε ψυχανάλυση. Είχα αρχίσει να έχω κρίσεις άγχους. Με έπιανε δύσπνοια και νόμιζα ότι θα πεθάνω. Οπότε αφού πέρασα από διάφορους πνευμονολόγους, διάφορα νοσοκομεία, είχα κάποιες φορές που πήγα σε εφημερεύον νοσοκομείο γιατί νόμιζα ότι πεθαίνω, κάποιος γιατρός θυμάμαι, ήταν στο Σωτηρία, μου είπε να μιλήσω με ένα ψυχίατρο. Άρχισα να το δουλεύω μέσα μου και ξεκίνησα την έρευνα. Πήγα. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Με αγχώνει η καθημερινότητα και τα πρακτικά. Με αγχώνουν όλα τα γραφειοκρατικά. Και έχω γίνει λιγότερο ανεκτική πια. Δεν αντέχω τους ανθρώπους που αργούν. Μου φαίνονται φοβερά εγωιστές. Με θυμώνει πλέον. Είναι εξοργιστικό. Είναι ένα είδος εγωπάθειας πιστεύω».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα