Μαρκέλλα Γιαννάτου για τις κρίσεις άγχους: Πήγα σε εφημερεύον νοσοκομείο, νόμιζα ότι πεθαίνω και μου είπαν να μιλήσω με ψυχίατρο

«Κάνω κοντά στα 14 χρόνια σε ψυχανάλυση. Είχα αρχίσει να έχω κρίσεις άγχους. Με έπιανε δύσπνοια και νόμιζα ότι θα πεθάνω. Οπότε αφού πέρασα από διάφορους πνευμονολόγους, διάφορα νοσοκομεία, είχα κάποιες φορές που πήγα σεεφημερεύον νοσοκομείο γιατί νόμιζα ότι πεθαίνω, κάποιος γιατρός θυμάμαι, ήταν στο Σωτηρία, μου είπε να μιλήσω με ένα ψυχίατρο. Άρχισα να το δουλεύω μέσα μου και ξεκίνησα την έρευνα. Πήγα. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Με αγχώνει η καθημερινότητα και τα πρακτικά. Με αγχώνουν όλα τα γραφειοκρατικά. Και έχω γίνει λιγότερο ανεκτική πια. Δεν αντέχω τους ανθρώπους που αργούν. Μου φαίνονται φοβερά εγωιστές. Με θυμώνει πλέον. Είναι εξοργιστικό. Είναι ένα είδος εγωπάθειας πιστεύω