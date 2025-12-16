Η Κιμ Κατράλ ανέβασε φωτογραφία της με μαγιό από το ταξίδι του μέλιτος στις Μαλδίβες
Η ηθοποιός του Sex and the City παντρεύτηκε με τον σύζυγό της, Ράσελ πριν από μερικές ημέρες στο Λονδίνο

Στέλλα Μούτσιου
Φωτογραφία της με μαγιό από το ταξίδι του μέλιτος δημοσίευσε λίγες ημέρες μετά τον μυστικό της γάμο στο Λονδίνο η Κιμ Κατράλ, η οποία βρέθηκε στις Μαλδίβες μαζί με τον σύζυγό της.

Η ηθοποιός που έγινε γνωστή μέσα από τον ρόλο της στο Sex and the City, επέλεξε μαζί με τον κατά 14 χρόνια νεότερο σύζυγό της της, Ράσελ Τόμας, να μείνει μερικές ημέρες σε ένα ξενοδοχείο δίπλα στη θάλασσα.

Στην πρώτη φωτογραφία που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, πόζαρε με μαύρο ολόσωμο μαγιό στην άκρη της πισίνας του δωματίου της, με θέα την παραλία. Στην λεζάντα της ανάρτησής της η Κιμ Κατράλ έγραψε: «Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα περνώντας εξαιρετικές διακοπές».

Δείτε την ανάρτηση


Στη δεύτερη φωτογραφία που ανέβασε ποζάροντας μπροστά από το ηλιοβασίλεμα, φαίνεται ξαπλωμένη σε μία αιώρα και σημείωσε: «Όνειρα γλυκά».


Πριν από λίγες ώρες η 69χρονη ανέβασε και ένα βίντεο στο προφίλ της, από ένα εστιατόριο που επισκέφτηκε.

Στέλλα Μούτσιου
