Η Σαμάνθα από το «Sex and the City» ξαναχτυπά: Η υποκριτική είναι καλύτερη από τον οργασμό
Λατρεύω τη δουλειά μου, την αγαπώ, τόνισε η Κιμ Κατράλ
Την αγάπη της για την υποκριτική εξέφρασε η Κιμ Κατράλ, τονίζοντας πως της προσφέρει μεγαλύτερη ικανοποίηση απ' ότι το σεξ.
Η 69χρονη ηθοποιός μίλησε για την καλλιτεχνική της πορεία στο Tribeca Festival Lisboa, όπου ήταν καλεσμένη, και εξομολογήθηκε ότι λατρεύει το επάγγελμα που υπηρετεί, παρά την πολυπλοκότητά του. «Λατρεύω τη δουλειά μου. Την αγαπώ. Είναι δύσκολη, είναι περίπλοκη, αλλά όταν πηγαίνει καλά, είναι τόσο ικανοποιητική», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Θέλοντας να παρουσιάσει την ικανοποίηση που της δίνει η ενασχόλησή της με την υποκριτική, η Κατράλ ανέφερε: «Έχεις το όνειρο να κάνεις αυτό το επάγγελμα και να συνεργάζεσαι με ανθρώπους στο υψηλότερο σημείο της εξέλιξής τους, και το να είσαι μέρος αυτού είναι καλύτερο από οργασμό ή οποιοδήποτε ναρκωτικό».
Η επαγγελματική της επιτυχία της έχει χαρίσει επίσης την πολυτέλεια να μη φοβάται πια τις κριτικές των άλλων, αλλά να λαμβάνει υπόψιν μόνο της δική της κρίση. «Είναι η δουλειά σου, αλλά οι απόψεις των άλλων για μένα δεν είναι δική μου υπόθεση. Δεν θέλω να ξέρω», σχολίασε.
«Δεν ξέρω πόσα χρόνια μου απομένουν. Θέλω να περνάω καλά. Είναι μεγάλη χαρά να βλέπεις τους ανθρώπους να γελούν. Είναι κάτι που δημιούργησες ή έφτιαξες, και επειδή όσα συμβαίνουν στον κόσμο είναι τρομακτικά και η Δημοκρατία είναι εύθραυστη, και χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον, ποιος καλύτερος τρόπος να μας ενώσει από την απόλαυση;», επισήμανε σε άλλο σημείο της ομιλίας της.
Φωτογραφία: Shutterstock
Kim Cattrall Says Acting Beats Any “Sexual Climactic Experience” https://t.co/CxSFRGxLKN— The Hollywood Reporter (@THR) November 1, 2025
