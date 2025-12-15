Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Βάσω Λασκαράκη για Λευτέρη Σουλτάτο: Σε ευχαριστώ που κάνεις τη ζωή μου πιο ωραία
Βάσω Λασκαράκη για Λευτέρη Σουλτάτο: Σε ευχαριστώ που κάνεις τη ζωή μου πιο ωραία
Η ηθοποιός έστειλε και δημόσια τις ευχές της στον σύζυγό της για την ονομαστική του γιορτή
Την ονομαστική του γιορτή έχει σήμερα, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, ο Λευτέρης Σουλτάτος και η Βάσω Λασκαράκη θέλησε να του ευχηθεί και δημόσια με μια ανάρτηση στα social media.
Αφού δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram κοινές τους φωτογραφίες από βραδινή έξοδο, η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως και εκείνη γιορτάζει, αφού έχει στο πλευρό της τον σύζυγό της κάθε μέρα. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον σεφ που κάνει τη ζωή της πιο όμορφη.
Στέλνοντας τις ευχές της στον Λευτέρη Σουλτάτο, η Βάσω Λασκαράκη έγραψε στη δημοσίευσή της: «Γιορτάζεις εσύ σήμερα… και εγώ που σε έχω κάθε μέρα. Χρόνια πολλά, αγάπη μου σε ευχαριστώ που κάνεις τη ζωή μου πιο ωραία, πιο αστεία και κυρίως πιο απρόβλεπτη. Να σε χαιρόμαστε».
