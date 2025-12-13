Μίλτος Καρατζάς για Νότη Σφακιανάκη: Πέρασε την κόκκινη γραμμή, γκρέμισε τον πύργο που είχε στήσει
GALA
Μίλτος Καρατζάς Νότης Σφακιανάκης Έλενα Παπαρίζου Νίκος Οικονομόπουλος

Μίλτος Καρατζάς για Νότη Σφακιανάκη: Πέρασε την κόκκινη γραμμή, γκρέμισε τον πύργο που είχε στήσει

Η ζωή του κάπως άλλαξε, τόνισε ο μουσικός παραγωγός

Μίλτος Καρατζάς για Νότη Σφακιανάκη: Πέρασε την κόκκινη γραμμή, γκρέμισε τον πύργο που είχε στήσει
20 ΣΧΟΛΙΑ
Το σχόλιό του για διάφορα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής κλήθηκε να κάνει ο Μίλτος Καρατζάς. Μεταξύ αυτών και ο Νότης Σφακιανάκης. Σύμφωνα με τον μουσικό παραγωγό, ο τραγουδιστής πέρασε την κόκκινη γραμμή με τις πολιτικές τοποθετήσεις που έκανε,και γκρέμισε, όπως είπε, τον πύργο που είχε στήσει.

«Η ζωή του κάπως άλλαξε. Αποφάσισε να αποχωρήσει. Νομίζω ότι κατάλαβε σε μερικούς τομείς ότι πέρασε την κόκκινη γραμμή. Με κάποιος θέσεις που υποστήριξε γκρέμισε τον πύργο που είχε στήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Ραντεβού το Σκ», το πρωί του Σαββάτου 13 Δεκεμβρίου.

Στη συνέχεια, τοποθετήθηκε σχετικά με τη δήλωση του Νίκου Οικονομόπουλου ότι «είναι παραδομένος στον Χριστό». Όπως είπε, δεν τον εξέπληξαν όσα είπε ο τραγουδιστής, τον οποίο χαρακτήρισε άνθρωπο με ιδιομορφίες. «Αν είναι θρήσκος πολύ και θέλει να το λέει, τι μπορούμε να πούμε; Δεν λέει κάτι κακό. Δεν μου έκανε εντύπωση. Είναι ένας άνθρωπος που έχει μερικές ιδιομορφίες», σχολίασε.

Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή του
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πορεία της Έλενας Παπαρίζου, υποστηρίζοντας ότι παρουσιάζει μια στασιμότητα. «Η Έλενα Παπαρίζου είναι καταπληκτικό πλάσμα και πολύ καλή τραγουδίστρια. Έχει μείνει λίγο στάσιμη. Δυστυχώς ο κόσμος την ξέρει πιο πολύ για τη συμμετοχή της στο The Voice, παρά για τα τραγούδια της. Δεν έχει καταφέρει να κάνει μεγάλη επιτυχία τον τελευταίο καιρό», επισήμανε.

Φωτογραφία: NDPPHOTO

20 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Tα καλύτερα δώρα των γιορτών τα προσφέρει η Nova

Αυτά τα Χριστούγεννα απολαμβάνουμε στην ΕΟΝ πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο, μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και το γιορτινό pop-up κανάλι NovaChristmas – Δες πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση εντελώς δωρεάν για ένα μήνα.

Όταν η κλιματική αλλαγή χτυπά την πόρτα μας

Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης