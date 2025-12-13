Μίλτος Καρατζάς για Νότη Σφακιανάκη: Πέρασε την κόκκινη γραμμή, γκρέμισε τον πύργο που είχε στήσει
Μίλτος Καρατζάς για Νότη Σφακιανάκη: Πέρασε την κόκκινη γραμμή, γκρέμισε τον πύργο που είχε στήσει
Η ζωή του κάπως άλλαξε, τόνισε ο μουσικός παραγωγός
Το σχόλιό του για διάφορα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής κλήθηκε να κάνει ο Μίλτος Καρατζάς. Μεταξύ αυτών και ο Νότης Σφακιανάκης. Σύμφωνα με τον μουσικό παραγωγό, ο τραγουδιστής πέρασε την κόκκινη γραμμή με τις πολιτικές τοποθετήσεις που έκανε,και γκρέμισε, όπως είπε, τον πύργο που είχε στήσει.
«Η ζωή του κάπως άλλαξε. Αποφάσισε να αποχωρήσει. Νομίζω ότι κατάλαβε σε μερικούς τομείς ότι πέρασε την κόκκινη γραμμή. Με κάποιος θέσεις που υποστήριξε γκρέμισε τον πύργο που είχε στήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Ραντεβού το Σκ», το πρωί του Σαββάτου 13 Δεκεμβρίου.
Στη συνέχεια, τοποθετήθηκε σχετικά με τη δήλωση του Νίκου Οικονομόπουλου ότι «είναι παραδομένος στον Χριστό». Όπως είπε, δεν τον εξέπληξαν όσα είπε ο τραγουδιστής, τον οποίο χαρακτήρισε άνθρωπο με ιδιομορφίες. «Αν είναι θρήσκος πολύ και θέλει να το λέει, τι μπορούμε να πούμε; Δεν λέει κάτι κακό. Δεν μου έκανε εντύπωση. Είναι ένας άνθρωπος που έχει μερικές ιδιομορφίες», σχολίασε.
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή του
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πορεία της Έλενας Παπαρίζου, υποστηρίζοντας ότι παρουσιάζει μια στασιμότητα. «Η Έλενα Παπαρίζου είναι καταπληκτικό πλάσμα και πολύ καλή τραγουδίστρια. Έχει μείνει λίγο στάσιμη. Δυστυχώς ο κόσμος την ξέρει πιο πολύ για τη συμμετοχή της στο The Voice, παρά για τα τραγούδια της. Δεν έχει καταφέρει να κάνει μεγάλη επιτυχία τον τελευταίο καιρό», επισήμανε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
