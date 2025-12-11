Ο Ίντρις Έλμπα αποκάλυψε ότι θέλει να αποσυρθεί από την υποκριτική για να επικεντρωθεί στη σκηνοθεσία
Κάποια στιγμή θέλω να μεταβώ πλήρως στη σκηνοθεσία, δήλωσε ο ηθοποιός
Τα σχέδιά του να αποσυρθεί από την υποκριτική, ώστε να ασχοληθεί αποκλειστικά με τη σκηνοθεσία, μοιράστηκε ο Ίντρις Έλμπα. Ο 53χρονος ηθοποιός με αφορμή το νέο του σκηνοθετικό πρότζεκτ δήλωσε πως επιθυμία του δεν είναι να παραμείνει για πολλά χρόνια ακόμα μπροστά στις κάμερες.
Ο σταρ του Χόλιγουντ εμφανίστηκε σε Q&A στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ερυθράς Θάλασσας στη Σαουδική Αραβία, την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου για να μιλήσει για τη μικρού μήκους ταινία «Dust To Dreams», τη σκηνοθεσία της οποίας υπογράφει. Αυτή είναι η πρώτη φορά που σκηνοθετεί μετά τη μεγάλου μήκους ταινία του 2018 «Yardie» και ελπίζει να συνεχίσει τη σκηνοθεσία.
«Ελπίζω οι θαυμαστές μου να μη θυμώσουν μαζί μου», είπε, προτού εξηγήσει πως: «Κάποια στιγμή θέλω να μεταβώ πλήρως στη σκηνοθεσία». Ο Έλμπα που μετρά μέχρι σήμερα 130 κινηματογραφικούς ρόλους αναγνώρισε ότι είναι ενεργός ως ηθοποιός εδώ για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Παρά την αγάπη του για την υποκριτική όμως, κάποια στιγμή θα ήθελε να αποσυρθεί. «Το αγαπώ ακόμη, αλλά νομίζω ότι η σκηνοθεσία μου επιτρέπει να τεντώσω λίγο διαφορετικούς “μύες” και να είμαι μέρος του σετ με έναν διαφορετικό τρόπο. Το απολαμβάνω πραγματικά», τόνισε.
Ο ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στην επόμενη μεγάλου μήκους ταινία που θα σκηνοθετήσει, το «This Is How It Goes». Το επερχόμενο φιλμ της Apple βασίζεται σε θεατρικό έργο του 2005 του Νιλ ΛαΜπιούτ.
«Το πρωτότυπο είναι για έναν μαύρο άντρα παντρεμένο με μία λευκή γυναίκα και έναν λευκό άντρα που έρχεται να μείνει στο σπίτι τους, και αφορά το τι συμβαίνει στη σχέση τους», ανέφερε ο Έλμπα. «Αγόρασα τα δικαιώματα της ταινίας και μετέφερα την ιστορία. Τώρα είναι ένας λευκός άντρας παντρεμένος με μία μαύρη γυναίκα και ένας μαύρος άντρας έρχεται να μείνει στο σπίτι τους. Είναι μια απίστευτη εξέταση του γάμου, της εμπιστοσύνης και της φυλής», πρόσθεσε. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στη Γκάνα και, όπως είπε, η παραγωγή μόλις ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα.
Φωτογραφία: Shutterstock
Idris Elba Reveals He 'Eventually' Wants to Stop Acting So He Can 'Be a Director Fully'
