Παύλος Ευαγγελόπουλος: Έζησα κακοποιητικές συμπεριφορές στο Ρετιρέ, ο Δαλιανίδης δημιουργούσε κλίμα τρομοκρατίας, είδα ηθοποιούς να κλαίνε
«Τότε το θεωρούσαμε φυσιολογικό γιατί είναι ο μύθος που θα φωνάξει και εμείς είμαστε το τίποτα και θα πρέπει να ακούσουμε και να πειθαρχήσουμε»
Για κακοποιητικές συμπεριφορές στα γυρίσματα τόσο του Ρετιρέ όσο και των Μικρομεσαίων με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Δαλιανίδη που «δημιουργούσε κλίμα τρομοκρατίας» έκανε λόγο το βράδυ της Τετάρτης ο ηθοποιός Παύλος Ευαγγελόπουλος.
Με αφορμή τη συζήτηση για κακοποιητικές συμπεριφορές στον χώρο της έβδομης τέχνης, ο ηθοποιός είπε στο Action 24 ότι «έχω ζήσει την κατάσταση αυτή στο Ρετιρέ και τους Μικρομεσαίους με τον Γιάννη Δαλιανίδη. Ήταν ένας τέτοιος τύπος, δημιουργούσε μια τέτοια ατμόσφαιρα τρόμου στο γύρισμα, το οποίο τότε το θεωρούσαμε φυσιολογικό γιατί είναι ο μύθος που θα φωνάξει και εμείς είμαστε το τίποτα και θα πρέπει να ακούσουμε και να πειθαρχήσουμε».
Όπως είπε, μάλιστα, «υπήρχαν στιγμές που ηθοποιοί πολύ μεγαλύτεροι και πιο έμπειροι έβαζαν τα κλάματα. Εγώ είχα πει τότε, μάλιστα, ότι μετά από αυτή τη συνεργασία οτιδήποτε άλλο θα είναι πάρτι».
Διευκρίνισε, πάντως, ότι ο ίδιος δεν ήταν ποτέ αποδέκτης τέτοιων συμπεριφορών: «Σε μένα όχι ποτέ, δεν ήμουν ποτέ αποδέκτης αυτής της συμπεριφοράς. Θεωρώ ότι ήμουν πολύ σωστός επαγγελματίας, γιατί μου το είχε πει αλλά υπήρχε η ατμόσφαιρα τρομοκρατίας το οποίο το θεωρούσαμε φυσιολογικό και πιστεύω ότι ήταν και άλλοι έτσι»
«Εμείς άλλωστε έχουμε μεγαλώσει και με τους δασκάλους που έδερναν με τη βέργα...» κατέληξε για το θέμα αυτό ο Παύλος Ευαγγελόπουλος.
