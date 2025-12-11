Παύλος Ευαγγελόπουλος: Έζησα κακοποιητικές συμπεριφορές στο Ρετιρέ, ο Δαλιανίδης δημιουργούσε κλίμα τρομοκρατίας, είδα ηθοποιούς να κλαίνε
GALA
Παύλος Ευαγγελόπουλος Ρετιρέ Γιάννης Δαλιανίδης Κακοποίηση Ηθοποιός

Παύλος Ευαγγελόπουλος: Έζησα κακοποιητικές συμπεριφορές στο Ρετιρέ, ο Δαλιανίδης δημιουργούσε κλίμα τρομοκρατίας, είδα ηθοποιούς να κλαίνε

«Τότε το θεωρούσαμε φυσιολογικό γιατί είναι ο μύθος που θα φωνάξει και εμείς είμαστε το τίποτα και θα πρέπει να ακούσουμε και να πειθαρχήσουμε»

Παύλος Ευαγγελόπουλος: Έζησα κακοποιητικές συμπεριφορές στο Ρετιρέ, ο Δαλιανίδης δημιουργούσε κλίμα τρομοκρατίας, είδα ηθοποιούς να κλαίνε
19 ΣΧΟΛΙΑ
Για κακοποιητικές συμπεριφορές στα γυρίσματα τόσο του Ρετιρέ όσο και των Μικρομεσαίων με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Δαλιανίδη που «δημιουργούσε κλίμα τρομοκρατίας» έκανε λόγο το βράδυ της Τετάρτης ο ηθοποιός Παύλος Ευαγγελόπουλος.

Με αφορμή τη συζήτηση για κακοποιητικές συμπεριφορές στον χώρο της έβδομης τέχνης, ο ηθοποιός είπε στο Action 24 ότι «έχω ζήσει την κατάσταση αυτή στο Ρετιρέ και τους Μικρομεσαίους με τον Γιάννη Δαλιανίδη. Ήταν ένας τέτοιος τύπος, δημιουργούσε μια τέτοια ατμόσφαιρα τρόμου στο γύρισμα, το οποίο τότε το θεωρούσαμε φυσιολογικό γιατί είναι ο μύθος που θα φωνάξει και εμείς είμαστε το τίποτα και θα πρέπει να ακούσουμε και να πειθαρχήσουμε».



Όπως είπε, μάλιστα, «υπήρχαν στιγμές που ηθοποιοί πολύ μεγαλύτεροι και πιο έμπειροι έβαζαν τα κλάματα. Εγώ είχα πει τότε, μάλιστα, ότι μετά από αυτή τη συνεργασία οτιδήποτε άλλο θα είναι πάρτι».

Διευκρίνισε, πάντως, ότι ο ίδιος δεν ήταν ποτέ αποδέκτης τέτοιων συμπεριφορών: «Σε μένα όχι ποτέ, δεν ήμουν ποτέ αποδέκτης αυτής της συμπεριφοράς. Θεωρώ ότι ήμουν πολύ σωστός επαγγελματίας, γιατί μου το είχε πει αλλά υπήρχε η ατμόσφαιρα τρομοκρατίας το οποίο το θεωρούσαμε φυσιολογικό και πιστεύω ότι ήταν και άλλοι έτσι»

«Εμείς άλλωστε έχουμε μεγαλώσει και με τους δασκάλους που έδερναν με τη βέργα...» κατέληξε για το θέμα αυτό ο Παύλος Ευαγγελόπουλος.
19 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης