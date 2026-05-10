Ευγνώμων δήλωσε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς για τους φίλους της και το πνευματικό της ταξίδι μετά την καταδίκη της: Είναι μία μεταμφιεσμένη ευλογία
Η τραγουδίστρια κρίθηκε ένοχη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και της επιβλήθηκαν 12 μήνες επιτήρησης
Η 44χρονη τραγουδίστρια έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, λίγες ημέρες μετά την καταδίκη της σε 12 μήνες επιτήρηση, έπειτα από την παραδοχή της ενοχής της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, κατά την οποία ανέφερε πως έχει ακόμα πολλά να μάθει στη ζωή της και επιλέγει να προχωρά και να χαμογελά.
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Πήγα στο pet shop με τα παιδιά μου και δείτε τι όμορφο μωρό φιδάκι είναι αυτό. Τα φίδια συμβολίζουν την καλή υγεία, την ανώτερη συνείδηση και την καθαρή τύχη. Είμαι απίστευτα ευγνώμων για τους φίλους μου και για τόσους πολλούς νέους υπέροχους ανθρώπους που γνώρισα μέσα από το πνευματικό μου ταξίδι. Όλα είναι μια ευλογία μεταμφιεσμένη. Έχω ακόμα να μάθω πώς να είμαι καλή με τον εαυτό μου και με τον τρόπο που του μιλάω. Είναι ένα ταξίδι που δεν τελειώνει ποτέ και κάποιες φορές απλώς σταματάω, κοιτάζω ψηλά και λέω "ουάου Θεέ μου, νομίζω πως αυτό ήσουν εσύ" και συνεχίζω να χαμογελάω».
Η τραγουδίστρια συνελήφθη τον Μάρτιο για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Η ίδια δεν παρέστη στο δικαστήριο, με τον δικηγόρο της να δηλώνει ενοχή εκ μέρους της. Το δικαστήριο της επέβαλε, εκτός από την επιτήρηση, πρόστιμο, υποχρεωτική συμμετοχή σε πρόγραμμα απεξάρτησης από αλκοόλ και ουσίες, καθώς και τακτική παρακολούθηση από ψυχολόγο και ψυχίατρο.
Παράλληλα, της απαγορεύτηκε η κατανάλωση αλκοόλ και ουσιών, ενώ οι αρχές έχουν πλέον το δικαίωμα να ελέγχουν το όχημά της χωρίς ένταλμα σε περίπτωση νέου ελέγχου.
Μετά τη σύλληψή της, η Σπίαρς εισήχθη οικειοθελώς σε πολυτελές κέντρο αποκατάστασης στο Μέιν, όπου παρέμεινε για περίπου τρεις εβδομάδες, παρότι η ελάχιστη διάρκεια παραμονής είναι μεγαλύτερη.
