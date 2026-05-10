Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Πού θα δείτε Ολυμπιακό - ΠΑΟΚ, ΑΕΚ - Παναθηναϊκό και το Μπαρτσελόνα - Ρεάλ
Ξεχωρίζουν τα μεγάλα ντέρμπι της Super League, το clasico της La Liga, η δράση από την Premier League, το MotoGP Γαλλίας, τα τουρνουά τένις της Ρώμης και τα NBA playoffs

Πλούσιο είναι και σήμερα, Κυριακή 10 Μαΐου, το τηλεοπτικό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στα μεγάλα ντέρμπι της Super League ανάμεσα σε Ολυμπιακό - ΠΑΟΚ και ΑΕΚ - Παναθηναϊκό. Ξεχωρίζουν ακόμη το clasico της Ισπανίας ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης, οι αναμετρήσεις της Premier League, οι αγώνες του MotoGP στη Γαλλία, αλλά και η δράση από το ATP και WTA της Ρώμης, το WRC Πορτογαλίας και τα NBA Playoffs.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/5)
09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup Γαλλία, Λε Μαν – 2ος Αγώνας

10:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Γαλλίας (Warm Up)

11:30 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS21

11:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ποδηλασία Γύρος Ελλάδας 5ο ΕΤΑΠ

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Γαλλίας (Αγώνας)

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

12:35 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS22

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Γαλλίας (Αγώνας)

13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάς Βερόνα – Κόμο Serie A

14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Σέλτικ – Ρέιντζερς Scottish Premiership

14:30 Novasports Start Φορτούνα Ντίσελντορφ – Έλβερσμπεργκ Bundesliga 2

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Γαλλίας (Αγώνας)

15:00 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Βιγιαρεάλ La Liga

15:00 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS23

16:00 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ – Νιούκαστλ Premier League

16:00 Novasports 5HD Κρίσταλ Πάλας – Έβερτον Premier League

16:00 Novasports 2HD Μπέρνλι – Άστον Βίλα Premier League

16:00 COSMOTE SPORT 7 HD Καρταχένα – Ετουάλ UEFA Futsal Champions League

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κρεμονέζε – Πίζα Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Τζένοα Serie A

16:30 Novasports 3HD Αμβούργο – Φράιμπουργκ Bundesliga

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

17:00 Novasports Prime Άρης – ΟΦΗ Super League

17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βόλος ΝΠΣ – Λεβαδειακός Super League

17:00 COSMOTE SPORT 8 HD Γκρίμσμπι – Σάλφορντ Sky Bet EFL League Two

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Απόλλων Σμύρνης Πόλο Α1 Ανδρών

17:15 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Βαλένθια La Liga

17:45 Novasports Start Γκρόνινγκεν – Ναϊμέγκεν Eredivisie

17:45 Novasports 4HD Φέγενορντ – Άλκμααρ Eredivisie

18:00 COSMOTE SPORT 5 HD Πάφος – Άρης Λεμεσού Cyprus League

18:30 Novasports Premier League Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ Premier League

18:30 Novasports 2HD Κολωνία – Χάιντενχαϊμ Bundesliga

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ A1 Μπάσκετ με Αμαξίδιο Final 4

19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Πάρμα – Ρόμα Serie A

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Πάλμα UEFA Futsal Champions League

19:30 Novasports 1HD Οβιέδο – Χετάφε La Liga

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Super League

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΚ – Παναθηναϊκός Super League

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Άβες – Πόρτο Liga Portugal

20:30 Novasports Start Μάιντς – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Ίτιχαντ – Ντάμακ Roshn Saudi League

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

21:45 COSMOTE SPORT 9 HD Μίλαν – Αταλάντα Serie A

22:00 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Φιλαδέλφεια 76ερς – Νιου Γιορκ Νικς NBA Playoffs
