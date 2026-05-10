Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Πού θα δείτε Ολυμπιακό - ΠΑΟΚ, ΑΕΚ - Παναθηναϊκό και το Μπαρτσελόνα - Ρεάλ

Πλούσιο είναι και σήμερα, Κυριακή 10 Μαΐου, το τηλεοπτικό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων
, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στα μεγάλα ντέρμπι
της Super League
ανάμεσα σε Ολυμπιακό - ΠΑΟΚ
και ΑΕΚ - Παναθηναϊκό
. Ξεχωρίζουν ακόμη το clasico
της Ισπανίας
ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης
, οι αναμετρήσεις της Premier League
, οι αγώνες του MotoGP
στη Γαλλία
, αλλά και η δράση από το ATP
και WTA
της Ρώμης
, το WRC Πορτογαλίας
και τα NBA Playoffs
.
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/5)
09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup Γαλλία, Λε Μαν – 2ος Αγώνας
10:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Γαλλίας (Warm Up)
11:30 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS21
11:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ποδηλασία Γύρος Ελλάδας 5ο ΕΤΑΠ
11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Γαλλίας (Αγώνας)
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη
12:35 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS22
13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Γαλλίας (Αγώνας)
13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάς Βερόνα – Κόμο Serie A
14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Σέλτικ – Ρέιντζερς Scottish Premiership
14:30 Novasports Start Φορτούνα Ντίσελντορφ – Έλβερσμπεργκ Bundesliga 2