Σύλληψη ημεδαπού και κατάσχεση 530 γραμμαρίων κοκαΐνης στον Πειραιά

Τις απογευματινές ώρες χθες, συνελήφθη ένας 22χρονος σε περιοχή του Πειραιά, για παράβαση του νόμου «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών», σε συνδυασμό με το άρθρο 167 του Π.Κ. «Βία κατά υπαλλήλων» και το άρθρο 169 του Π.Κ. «Απείθεια», από στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας και της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, εντοπίστηκε ο 22χρονος, ως οδηγός Ι.Χ.Ε. οχήματος στον Πειραιά, ο οποίος αφού αντιλήφθηκε την παρουσία των στελεχών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις τους για διενέργεια νομότυπου ελέγχου και επιχείρησε να διαφύγει. Κατά την προσπάθειά του να αποφύγει τον έλεγχο, εκκίνησε το Ι.Χ.Ε. όχημά του δίχως να υπακούει στα φωτεινά και ηχητικά σήματα των υπηρεσιακών οχημάτων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., επιχειρώντας να τραυματίσει τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Στη συνέχεια, αφού προκάλεσε υλικές ζημιές στα υπηρεσιακά οχήματα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και σε σταθμευμένο Ι.Χ.Ε. όχημα, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τα στελέχη Γραφείου Ασφάλειας και Π.Ο.Δ.ΙΝ του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά. Κατά την προσπάθεια διαφυγής του, ο ανωτέρω απέρριψε μία νάιλον σακούλα η οποία περιείχε ένα χάρτινο κουτί, εντός του οποίου εντοπίστηκε ποσότητα κοκαΐνης, συνολικού μικτού βάρους πεντακοσίων τριάντα γραμμαρίων (530 γρ.).Το προσδοκώμενο όφελος πώλησης των ναρκωτικών ουσιών, κυμαίνεται μεταξύ των ποσών των είκοσι έξι χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (26.500 €) και των πενήντα τριών χιλιάδων ευρώ (53.000 €).Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν η ανωτέρω ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, η οποία πρόκειται να αποσταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ένα Ι.Χ.Ε. όχημα ως μέσο μεταφοράς των ναρκωτικών ουσιών, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.