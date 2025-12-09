Μπεν Στίλερ: Πάλεψα με το άγχος και την κατάθλιψη σε όλη μου τη ζωή, δήλωσε η κόρη του
Μπεν Στίλερ: Πάλεψα με το άγχος και την κατάθλιψη σε όλη μου τη ζωή, δήλωσε η κόρη του
Μεγαλώνοντας υπήρχε πολλή θλίψη και μοναξιά, εξομολογήθηκε η Έλα Στίλερ
Αντιμέτωπη με την κατάθλιψη και τη μοναξιά ήρθε η κόρη του Μπεν Στίλερ από τα παιδικά της ακόμα χρόνια. Η Έλα Στίλερ που ακολουθεί τα βήματα του πατέρα της στην υποκριτική διευκρίνισε σε συνέντευξή της πως πλέον έχει ξεπεράσει τις δυσκολίες που βίωσε με τη βοήθεια φαρμακευτικής αγωγής. Τώρα πια βρίσκεται, όπως είπε χαρακτηριστικά, «σε ένα καταπληκτικό σημείο».
«Πάλεψα με το άγχος και την κατάθλιψη σε όλη μου τη ζωή», μοιράστηκε η 23χρονη ηθοποιός στο νέο επεισόδιο του podcast Casual Chaos της Τζία Τζούνταϊς.
Την παιδική της ηλικία, αλλά και τα μετέπειτα χρόνια σημάδεψαν η θλίψη και η μοναξιά. «Τώρα είμαι σε ένα καταπληκτικό σημείο. Τα τελευταία πέντε χρόνια παίρνω φάρμακα και αυτό έχει αλλάξει ολόκληρη τη ζωή μου. Μεγαλώνοντας, υπήρχε πολλή θλίψη και μοναξιά, και όχι με την έννοια “κοιτάξτε τη δύστυχη”. Αλλά όταν σκέφτομαι τα παιδικά μου χρόνια, σκέφτομαι πόσο αγχωμένη ήμουν συνεχώς», επισήμανε.
Η Έλα Στίλερ ανέφερε επίσης ότι νιώθει φόβο σκεπτόμενη το μέλλον: «Υπάρχει μια διαρκής, γενικευμένη φοβία για το μέλλον, για το τι θα συμβεί ανά πάσα στιγμή, αν θα πεθάνω. Είναι ένας φρικτός τρόπος να ζεις, αλλά αυτό ήταν που αντιμετώπιζα».
Η Στίλερ τόνισε πως το να μεγαλώνει στα φώτα της δημοσιότητας «τροφοδότησε» το άγχος της, ωστόσο δεν κατηγορεί τους γονείς της για τον τρόπο που μεγάλωσαν εκείνη και τον αδελφό της, τον 20χρονο Κουίν. Μάλιστα, η Έλα αποκάλυψε ότι όσο μεγαλώνει έχει δημιουργήσει με τους γονείς της έναν ασφαλή χώρο για να μιλά για όσα την πυροδοτούν.
«Το να χρειάζεται να διαχειρίζεσαι πολλά προσωπικά ζητήματα δημόσια είναι πραγματικά δύσκολο, και πιστεύω ότι αυτό είχε μεγάλη επίδραση πάνω μου», εξήγησε. «Αλλά νιώθω πολύ ευγνώμων που μπορώ να μιλάω γι’ αυτό τώρα, γιατί όλοι βρισκόμαστε σε ένα καλύτερο σημείο. Ο καθένας μας, ατομικά, είναι τόσο χαρούμενος αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.
Και τώρα που η οικογένειά της προχωρά σε απόλυτη σύμπνοια, η Έλα Στίλερ δήλωσε «ενθουσιασμένη» που μπορεί να δυναμώσει ακόμη περισσότερο τη σχέση της με τους γονείς της. «Νομίζω ότι εξαιτίας των περίεργων περιόδων που έχει περάσει η οικογένειά μου. δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο, ειδικά τον χρόνο που περνάμε μαζί και το θετικό σημείο στο οποίο βρισκόμαστε όλοι», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ben Stiller and Christine Taylor’s Daughter Ella Details Struggles With Anxiety and Depression https://t.co/VRj6DEkLjy— E! News (@enews) December 9, 2025
Φωτογραφία: Shutterstock
