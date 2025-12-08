Η Σάρα Πόλσον αποκάλυψε πως η Τζούλια Ρόμπερτς την ενέπνευσε να γίνει ηθοποιός
Η αποστολή μου ήταν να μεταμορφωθώ σε εκείνη, εξομολογήθηκε η ηθοποιός
Η Τζούλια Ρόμπερτς ήταν που ενέπνευσε τη Σάρα Πόλσον να ακολουθήσει τον δρόμο της υποκριτικής. Η 51χρονη ηθοποιός πρόσφατα απέκτησε το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας και στην ομιλία της θυμήθηκε πώς ο θαυμασμός της για τη σταρ του Χόλιγουντ της καλλιέργησε την επιθυμία για μια καριέρα στην ηθοποιία.
«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι στέκομαι εδώ — στη Λεωφόρο της Δόξας», είπε η Πόλσον, αφού πρώτα εξήγησε πως η πρώτη της «σύνδεση» με το Χόλιγουντ ήταν, ως έφηβη στη Νέα Υόρκη, όταν έβλεπε τη σκηνή του «Pretty Woman» στην οποία ο χαρακτήρας της Ρόμπερτς “δουλεύει” κατά μήκος της Hollywood Boulevard.
«Αυτό είναι, ε, εξωφρενικό», συνέχισε η Πόλσον. «Δεν λέω ότι δεν ονειρευόμουν τη φήμη. Το έκανα. Συνήθιζα να περπατάω γύρω από το High School of Performing Arts στο Μανχάταν, το δημόσιο σχολείο από το οποίο αποφοίτησα το 1993, απαγγέλλοντας ατάκες από ταινίες της Τζούλια Ρόμπερτς, με το ντουλάπι μου καλυμμένο με φωτογραφίες της».
Στη συνέχεια, ανέφερε: «Το μόνο που χρειάστηκε για να κυριευτεί αυτός ο ναρκισσιστικός έφηβος εγκέφαλος ήταν κάποιος να πει, έτσι στο πόδι, αρκετά χαλαρά, ότι έμοιαζα λίγο μαζί της, και αυτό ήταν. Γεννήθηκε η αποστολή μου να μεταμορφωθώ σε εκείνη».
Η αποστολή αυτή, εξήγησε η βραβευμένη με Emmy Πόλσον, κράτησε λίγο. «Δεν είχα σκεφτεί πραγματικά ότι κανείς δεν πίστευε πως η ώρα της Τζούλια Ρόμπερτς είχε περάσει. Κανείς δεν έψαχνε μια ''φτωχή'' εκδοχή της. Έπρεπε να συμβιβαστώ με την οδυνηρή πραγματικότητα ότι η καριέρα της ήταν δική της και μόνο δική της», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Sarah Paulson Reveals the Julia Roberts Film That Inspired Her to Become an Actress https://t.co/G6GndmF43y— People (@people) December 7, 2025
