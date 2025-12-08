Η Σάρα Πόλσον αποκάλυψε πως η Τζούλια Ρόμπερτς την ενέπνευσε να γίνει ηθοποιός
GALA
Σάρα Πόλσον Τζούλια Ρόμπερτς Pretty woman

Η Σάρα Πόλσον αποκάλυψε πως η Τζούλια Ρόμπερτς την ενέπνευσε να γίνει ηθοποιός

Η αποστολή μου ήταν να μεταμορφωθώ σε εκείνη, εξομολογήθηκε η ηθοποιός

Η Σάρα Πόλσον αποκάλυψε πως η Τζούλια Ρόμπερτς την ενέπνευσε να γίνει ηθοποιός
Η Τζούλια Ρόμπερτς ήταν που ενέπνευσε τη Σάρα Πόλσον να ακολουθήσει τον δρόμο της υποκριτικής.  Η 51χρονη ηθοποιός πρόσφατα απέκτησε το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας και στην ομιλία της θυμήθηκε πώς ο θαυμασμός της για τη σταρ του Χόλιγουντ της καλλιέργησε την επιθυμία για μια καριέρα στην ηθοποιία.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι στέκομαι εδώ — στη Λεωφόρο της Δόξας», είπε η Πόλσον, αφού πρώτα εξήγησε πως η πρώτη της «σύνδεση» με το Χόλιγουντ ήταν, ως έφηβη στη Νέα Υόρκη, όταν έβλεπε τη σκηνή του «Pretty Woman» στην οποία ο χαρακτήρας της Ρόμπερτς “δουλεύει” κατά μήκος της Hollywood Boulevard.

«Αυτό είναι, ε, εξωφρενικό», συνέχισε η Πόλσον. «Δεν λέω ότι δεν ονειρευόμουν τη φήμη. Το έκανα. Συνήθιζα να περπατάω γύρω από το High School of Performing Arts στο Μανχάταν, το δημόσιο σχολείο από το οποίο αποφοίτησα το 1993, απαγγέλλοντας ατάκες από ταινίες της Τζούλια Ρόμπερτς, με το ντουλάπι μου καλυμμένο με φωτογραφίες της».

Στη συνέχεια, ανέφερε: «Το μόνο που χρειάστηκε για να κυριευτεί αυτός ο ναρκισσιστικός έφηβος εγκέφαλος ήταν κάποιος να πει, έτσι στο πόδι, αρκετά χαλαρά, ότι έμοιαζα λίγο μαζί της, και αυτό ήταν. Γεννήθηκε η αποστολή μου να μεταμορφωθώ σε εκείνη».

Η αποστολή αυτή, εξήγησε η βραβευμένη με Emmy Πόλσον, κράτησε λίγο. «Δεν είχα σκεφτεί πραγματικά ότι κανείς δεν πίστευε πως η ώρα της Τζούλια Ρόμπερτς είχε περάσει. Κανείς δεν έψαχνε μια ''φτωχή'' εκδοχή της. Έπρεπε να συμβιβαστώ με την οδυνηρή πραγματικότητα ότι η καριέρα της ήταν δική της και μόνο δική της», κατέληξε.

Φωτογραφία: Shutterstock

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Σταμάτης Κριμιζής: Το νόημα της ζωής είναι να δημιουργήσουμε γνώση για τις επόμενες γενιές

Σταμάτης Κριμιζής: Το νόημα της ζωής είναι να δημιουργήσουμε γνώση για τις επόμενες γενιές

Ο διακεκριμένος επιστήμονας φωτίζει τα κρυμμένα μυστικά του διαστήματος, εξηγεί γιατί είναι απίθανο να είμαστε μόνοι στο σύμπαν, θεωρεί ότι η εποίκηση του Αρη δεν είναι ένα βιώσιμο πρότζεκτ και επισημαίνει την αποστολή που έχουμε ως ανθρωπότητα στον πλανήτη Γη.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης