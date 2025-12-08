Τρύφωνας Σαμαράς για το τροχαίο της Πηγής Δεβετζή: Οδηγούσε μόνη της και της έφυγε το αμάξι, γλίστρησε

Ολυμπιονίκη, τονίζοντας ότι νοσηλεύτηκε για προληπτικούς λόγους, ενώ πρόσθεσε ότι είχε ένα μικρό χτύπημα στο κεφάλι.





Το βράδυ του Σαββάτου, η Ολυμπιονίκης έκανε την πρώτη της ανάρτηση στα social media μετά το περιστατικό και μεταξύ άλλων σημείωσε στο Instagram story που έκανε, ότι βρισκόταν σε σοκ και ότι νοσηλευόταν για προληπτικούς λόγους.«Θέλω αρχικά να σας ευχαριστήσω όλους για το ενδιαφέρον που δείξατε με τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματά σας για το σοβαρό ατύχημα που είχα. Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλους γιατί βρίσκομαι σε σοκ, αλλά αυτό που ήθελα να σας πως είναι ότι πάντα κάνω τον σταυρό μου πριν ξεκινήσω ένα ταξίδι και αυτό ήταν που με έσωσε. Ο Χριστός ήταν δίπλα μου και βγήκα σώα από αυτό το άσχημο γεγονός. Είμαι καλά στην υγεία μου, νοσηλεύομαι στο νοσοκομείο Καβάλας για προληπτικούς λόγους εδώ όπου με προσέχουν πάρα πολύ».