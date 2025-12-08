Τρύφωνας Σαμαράς για το τροχαίο της Πηγής Δεβετζή: Οδηγούσε μόνη της και της έφυγε το αμάξι, γλίστρησε
Είναι ευτυχώς πολύ καλά, για προληπτικούς λόγους έμεινε στο νοσοκομείο, δήλωσε ο κομμωτής
Τις συνθήκες του τροχαίου που είχε πριν από λίγες ημέρες η Πηγή Δεβετζή περιέγραψε ο Τρύφωνας Σαμαράς, αναφέροντας ότι η Ολυμπιονίκης βρισκόταν μόνη της στο όχημά της, όταν σύμφωνα με τον κομμωτή το αμάξι γλίστρησε.
Το μεσημέρι του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου, η Πηγή Δεβετζή ενεπλάκη σε τροχαίο μέσα σε τούνελ της Εγνατίας Οδού, στην περιοχή του Παληού Καβάλας. Σύμφωνα με το proininews.gr, η αθλήτρια δεν έχει υποστεί τραυματισμό, ωστόσο μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο της Καβάλας. Το όχημά της υπέστη υλικές ζημιές.
Μέσα από δηλώσεις που έκανε ο Τρύφωνας Σαμαράς στην κάμερα του «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου ανέφερε ότι επικοινώνησε με την Ολυμπιονίκη, τονίζοντας ότι νοσηλεύτηκε για προληπτικούς λόγους, ενώ πρόσθεσε ότι είχε ένα μικρό χτύπημα στο κεφάλι.
Όπως είπε ο Τρύφωνας Σαμαράς: «Οδηγούσε μόνη της και της έφυγε το αμάξι, γλίστρησε. Είναι ευτυχώς πολύ καλά, απλά όταν περνάς κάτι τέτοιο είναι σοκ. Χθες που μιλήσαμε ήταν στο νοσοκομείο, σήμερα νομίζω ότι θα έβγαινε, αλλά για προληπτικούς λόγους έμεινε στο νοσοκομείο χθες. Τα πρώτα λόγια που μου είπε ήταν ότι τη βοήθησε ο Άγιος Νικόλαος, τι να πω είχε άγιο. Χτύπησε λίγο στο κεφάλι, θα έκανε μαγνητική».
Το βράδυ του Σαββάτου, η Ολυμπιονίκης έκανε την πρώτη της ανάρτηση στα social media μετά το περιστατικό και μεταξύ άλλων σημείωσε στο Instagram story που έκανε, ότι βρισκόταν σε σοκ και ότι νοσηλευόταν για προληπτικούς λόγους.
Αναλυτικά η ανάρτησή της Πηγής Δεβετζή για το τροχαίο:
«Θέλω αρχικά να σας ευχαριστήσω όλους για το ενδιαφέρον που δείξατε με τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματά σας για το σοβαρό ατύχημα που είχα. Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλους γιατί βρίσκομαι σε σοκ, αλλά αυτό που ήθελα να σας πως είναι ότι πάντα κάνω τον σταυρό μου πριν ξεκινήσω ένα ταξίδι και αυτό ήταν που με έσωσε. Ο Χριστός ήταν δίπλα μου και βγήκα σώα από αυτό το άσχημο γεγονός. Είμαι καλά στην υγεία μου, νοσηλεύομαι στο νοσοκομείο Καβάλας για προληπτικούς λόγους εδώ όπου με προσέχουν πάρα πολύ».
