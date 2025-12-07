Τρύφωνας Σαμαράς για το τροχαίο της Πηγής Δεβετζή: Πραγματικά σοκαρίστηκα, την πήρα τηλέφωνο και δεν μου απάντησε
Η Ολυμπιονίκης είχε τροχαίο στην Εγνατία Οδό πάνω από το Παληό Καβάλας - Νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο Καβάλας
Στο τροχαίο ατύχημα που είχε η Πηγή Δεβετζή αναφέρθηκε ο Τρύφωνας Σαμαράς, δηλώνοντας συγκλονισμένος από τις εικόνες του αυτοκινήτου της. Η Ολυμπιονίκης νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο Καβάλας, με τον κομμωτή να δηλώνει ότι της τηλεφώνησε, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να επικοινωνήσει μαζί της.
Το μεσημέρι του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου, η Πηγή Δεβετζή είχε ένα τροχαίο σε τούνελ της Εγνατίας Οδού, κοντά στο Παληό Καβάλας. Όπως αναφέρει το proininews.gr, η αθλήτρια είναι καλά στην υγεία της, αλλά για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στο όχημά της προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αποκαλυφθεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες του ατυχήματος.
Την Κυριακή, ο Τρύφωνας Σαμαράς μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» δηλώνοντας αρχικά πως ενημερώθηκε για το συμβάν από τον Νίκο Κοκλώνη. Στη συνέχεια, προσπάθησε να επικοινωνήσει με την Πηγή Δεβετζή, η ίδια ωστόσο, η οποία βρίσκεται στο νοσοκομείο της Καβάλας, δεν απάντησε στην κλήση του.
Όπως είπε ο κομμωτής για το τροχαίο: «Πραγματικά σοκαρίστηκα με το ατύχημα της Πηγής. Ο Νίκος Κοκλώνης μου το είπε. Η Πηγή είναι στο νοσοκομείο, είχαμε μιλήσει το προηγούμενο βράδυ και ήταν πάρα πολύ καλά. Ευτυχώς μου είπε ότι είναι καλά. Την πήρα τηλέφωνο δεν μου απάντησε. Νοσηλεύεται στην Καβάλα. Αγχώθηκα όχι επειδή είναι φίλη μου μόνο, αλλά είδα το αμάξι και απορώ πώς τους έβγαλαν. Θα πήγαινε σε ένα σχολείο, την είχαν καλέσει να μιλήσει».
Το βράδυ του Σαββάτου, η Πηγή Δεβετζή έκανε την πρώτη της ανάρτηση στα social media μετά το περιστατικό και μεταξύ άλλων σημείωσε στο Instagram story που έκανε, ότι βρίσκεται σε σοκ και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο Καβάλας, όπου δέχεται άριστη φροντίδα.
Αναλυτικά η ανάρτησή της Πηγής Δεβετζή για το τροχαίο:
Το βράδυ του Σαββάτου, η Πηγή Δεβετζή έκανε την πρώτη της ανάρτηση στα social media μετά το περιστατικό και μεταξύ άλλων σημείωσε στο Instagram story που έκανε, ότι βρίσκεται σε σοκ και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο Καβάλας, όπου δέχεται άριστη φροντίδα.
«Θέλω αρχικά να σας ευχαριστήσω όλους για το ενδιαφέρον που δείξατε με τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματά σας για το σοβαρό ατύχημα που είχα. Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλους γιατί βρίσκομαι σε σοκ, αλλά αυτό που ήθελα να σας πως είναι ότι πάντα κάνω τον σταυρό μου πριν ξεκινήσω ένα ταξίδι και αυτό ήταν που με έσωσε. Ο Χριστός ήταν δίπλα μου και βγήκα σώα από αυτό το άσχημο γεγονός. Είμαι καλά στην υγεία μου, νοσηλεύομαι στο νοσοκομείο Καβάλας για προληπτικούς λόγους εδώ όπου με προσέχουν πάρα πολύ».
