Τρύφωνας Σαμαράς για το τροχαίο της Πηγής Δεβετζή: Πραγματικά σοκαρίστηκα, την πήρα τηλέφωνο και δεν μου απάντησε

οσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο Καβάλας, με τον κομμωτή να δηλώνει ότι της τηλεφώνησε, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να επικοινωνήσει μαζί της.

«Θέλω αρχικά να σας ευχαριστήσω όλους για το ενδιαφέρον που δείξατε με τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματά σας για το σοβαρό ατύχημα που είχα. Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλους γιατί βρίσκομαι σε σοκ, αλλά αυτό που ήθελα να σας πως είναι ότι πάντα κάνω τον σταυρό μου πριν ξεκινήσω ένα ταξίδι και αυτό ήταν που με έσωσε. Ο Χριστός ήταν δίπλα μου και βγήκα σώα από αυτό το άσχημο γεγονός. Είμαι καλά στην υγεία μου, νοσηλεύομαι στο νοσοκομείο Καβάλας για προληπτικούς λόγους εδώ όπου με προσέχουν πάρα πολύ».