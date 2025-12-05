Πρώην βασίλισσα ομορφιάς κατηγορείται ότι σκότωσε το μωρό του συντρόφου της επειδή ήθελε να κάνουν δικό τους παιδί
Δολοφονία

Ο εισαγγελέας υποστήριξε ότι η κατηγορούμενη ζήλευε την προσοχή που έδινε ο σύντροφός της στον γιο του και δεν επιθυμούσε να αναλάβει ρόλο μητριάς

Άννα Νταλλαρή
Σε δίκη βρίσκεται μία 20χρονη πρώην βασίλισσα ομορφιάς, η οποία κατηγορείται ότι σκότωσε τον 18 μηνών γιο του συντρόφου της επειδή, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ήθελε να αποκτήσει δικό της παιδί μαζί του. Αν κριθεί ένοχη, αντιμετωπίζει ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αναστολής ή τη θανατική ποινή.

Η Τρίνιτι Πόουγκ εμφανίστηκε στο Ανώτερο Δικαστήριο της κομητείας Σάμτερ, με τον τηλεοπτικό σταθμό WALB να μεταδίδει ότι η υπόθεση αφορά στον θάνατο του 18 μηνών Ρομέο Άντζελες τον Ιανουάριο του 2024. Τότε η Πόουγκ, φοιτήτρια στο Georgia Southwestern State University, φέρεται να ήταν μόνη με το παιδί στο δωμάτιο της φοιτητικής εστίας, όταν εκείνος είχε βγει για να πάρει πίτσα. Κάποια στιγμή, του έστειλε μήνυμα ότι ο γιος του δεν ανέπνεε, με αποτέλεσμα ο πατέρας Τζούλιαν Γουίλιαμς να επιστρέψει και να μεταφέρει το παιδί στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
O Ρομέο Άντζελες βρήκε τραγικό θάνατο τον Ιανουάριο του 2024

Μία εβδομάδα μετά, η Πόουγκ κατηγορήθηκε για φόνο, βαριά σωματική βλάβη και κακοποίηση ανηλίκου, δηλώνοντας αθώα. Ο εισαγγελέας Λιούις Λαμπ ανέφερε στο δικαστήριο ότι η Πόουγκ «ήθελε να έχει παιδί ή παιδιά με τον Τζούλιαν Γουίλιαμς. Αλλά όχι αυτό το παιδί». Υποστήριξε ακόμη ότι η κατηγορούμενη ζήλευε την προσοχή που έδινε ο Γουίλιαμς στον γιο του και δεν επιθυμούσε να αναλάβει ρόλο μητριάς.

Ο Λαμπ είπε ότι η Πόουγκ είχε στείλει μήνυμα στη συγκάτοικό της λίγες ώρες πριν από το περιστατικό γράφοντας: «Δεν αντέχω άλλο να είμαι γύρω από τον μικρό. Με μισεί και τον μισώ». 

Ο τηλεοπτικός σταθμός WALB μετέδωσε ότι η Πόουγκ φέρεται να αναζήτησε στο κινητό της φράσεις όπως «Πώς προκαλείται εγκεφαλική αιμορραγία;» και «Πώς μπορεί να μην γίνει αντιληπτό ένα κατάγμα στο κρανίο;». Ο Ράιτ κατέθεσε ότι αρχικά η Πόουγκ υποστήριξε πως το παιδί έτρωγε τσιπς πριν καταρρεύσει, κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε «αμβλύ τραύμα» στο κεφάλι και στον θώρακα. Αργότερα η Πόουγκ είπε ότι το παιδί έπεσε από το κρεβάτι.

Ο γιατρός που εξέτασε το μωρό κατέθεσε ότι τα τραύματα δεν αντιστοιχούσαν σε πτώση, σημειώνοντας ότι το πρήξιμο στο κεφάλι και τα υγρά από τη μύτη παρέπεμπαν σε «δυνατό χτύπημα».
Κλείσιμο
Μια εβδομάδα μετά τον θάνατο του μωρού, η Πόουγκ κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία, βαριά σωματική βλάβη και κακοποίηση ανηλίκου

Η Πόουγκ είχε κερδίσει τον τίτλο Miss Donalsonville 2023 και συμμετείχε στο National Peanut Festival, πριν της αφαιρεθούν οι τίτλοι, σύμφωνα με το Early County News. Λίγο μετά τη σύλληψή της αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση 75.000 δολαρίων, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση του Γουίλιαμς. «Αυτό μοιάζει με χαστούκι στο πρόσωπο για μένα και την οικογένειά μου», είπε. «Το μόνο που θέλουμε είναι δικαιοσύνη για τον γιο μου. Το να την αφήνουν ελεύθερη δεν είναι σωστό. Πήρε τη ζωή ενός αθώου παιδιού ενός έτους».
Άννα Νταλλαρή
