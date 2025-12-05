Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Πρώην βασίλισσα ομορφιάς κατηγορείται ότι σκότωσε το μωρό του συντρόφου της επειδή ήθελε να κάνουν δικό τους παιδί
Πρώην βασίλισσα ομορφιάς κατηγορείται ότι σκότωσε το μωρό του συντρόφου της επειδή ήθελε να κάνουν δικό τους παιδί
Ο εισαγγελέας υποστήριξε ότι η κατηγορούμενη ζήλευε την προσοχή που έδινε ο σύντροφός της στον γιο του και δεν επιθυμούσε να αναλάβει ρόλο μητριάς
Σε δίκη βρίσκεται μία 20χρονη πρώην βασίλισσα ομορφιάς, η οποία κατηγορείται ότι σκότωσε τον 18 μηνών γιο του συντρόφου της επειδή, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ήθελε να αποκτήσει δικό της παιδί μαζί του. Αν κριθεί ένοχη, αντιμετωπίζει ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αναστολής ή τη θανατική ποινή.
Η Τρίνιτι Πόουγκ εμφανίστηκε στο Ανώτερο Δικαστήριο της κομητείας Σάμτερ, με τον τηλεοπτικό σταθμό WALB να μεταδίδει ότι η υπόθεση αφορά στον θάνατο του 18 μηνών Ρομέο Άντζελες τον Ιανουάριο του 2024. Τότε η Πόουγκ, φοιτήτρια στο Georgia Southwestern State University, φέρεται να ήταν μόνη με το παιδί στο δωμάτιο της φοιτητικής εστίας, όταν εκείνος είχε βγει για να πάρει πίτσα. Κάποια στιγμή, του έστειλε μήνυμα ότι ο γιος του δεν ανέπνεε, με αποτέλεσμα ο πατέρας Τζούλιαν Γουίλιαμς να επιστρέψει και να μεταφέρει το παιδί στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Μία εβδομάδα μετά, η Πόουγκ κατηγορήθηκε για φόνο, βαριά σωματική βλάβη και κακοποίηση ανηλίκου, δηλώνοντας αθώα. Ο εισαγγελέας Λιούις Λαμπ ανέφερε στο δικαστήριο ότι η Πόουγκ «ήθελε να έχει παιδί ή παιδιά με τον Τζούλιαν Γουίλιαμς. Αλλά όχι αυτό το παιδί». Υποστήριξε ακόμη ότι η κατηγορούμενη ζήλευε την προσοχή που έδινε ο Γουίλιαμς στον γιο του και δεν επιθυμούσε να αναλάβει ρόλο μητριάς.
Ο Λαμπ είπε ότι η Πόουγκ είχε στείλει μήνυμα στη συγκάτοικό της λίγες ώρες πριν από το περιστατικό γράφοντας: «Δεν αντέχω άλλο να είμαι γύρω από τον μικρό. Με μισεί και τον μισώ».
Ο τηλεοπτικός σταθμός WALB μετέδωσε ότι η Πόουγκ φέρεται να αναζήτησε στο κινητό της φράσεις όπως «Πώς προκαλείται εγκεφαλική αιμορραγία;» και «Πώς μπορεί να μην γίνει αντιληπτό ένα κατάγμα στο κρανίο;». Ο Ράιτ κατέθεσε ότι αρχικά η Πόουγκ υποστήριξε πως το παιδί έτρωγε τσιπς πριν καταρρεύσει, κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε «αμβλύ τραύμα» στο κεφάλι και στον θώρακα. Αργότερα η Πόουγκ είπε ότι το παιδί έπεσε από το κρεβάτι.
Ο γιατρός που εξέτασε το μωρό κατέθεσε ότι τα τραύματα δεν αντιστοιχούσαν σε πτώση, σημειώνοντας ότι το πρήξιμο στο κεφάλι και τα υγρά από τη μύτη παρέπεμπαν σε «δυνατό χτύπημα».
Η Πόουγκ είχε κερδίσει τον τίτλο Miss Donalsonville 2023 και συμμετείχε στο National Peanut Festival, πριν της αφαιρεθούν οι τίτλοι, σύμφωνα με το Early County News. Λίγο μετά τη σύλληψή της αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση 75.000 δολαρίων, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση του Γουίλιαμς. «Αυτό μοιάζει με χαστούκι στο πρόσωπο για μένα και την οικογένειά μου», είπε. «Το μόνο που θέλουμε είναι δικαιοσύνη για τον γιο μου. Το να την αφήνουν ελεύθερη δεν είναι σωστό. Πήρε τη ζωή ενός αθώου παιδιού ενός έτους».
Η Τρίνιτι Πόουγκ εμφανίστηκε στο Ανώτερο Δικαστήριο της κομητείας Σάμτερ, με τον τηλεοπτικό σταθμό WALB να μεταδίδει ότι η υπόθεση αφορά στον θάνατο του 18 μηνών Ρομέο Άντζελες τον Ιανουάριο του 2024. Τότε η Πόουγκ, φοιτήτρια στο Georgia Southwestern State University, φέρεται να ήταν μόνη με το παιδί στο δωμάτιο της φοιτητικής εστίας, όταν εκείνος είχε βγει για να πάρει πίτσα. Κάποια στιγμή, του έστειλε μήνυμα ότι ο γιος του δεν ανέπνεε, με αποτέλεσμα ο πατέρας Τζούλιαν Γουίλιαμς να επιστρέψει και να μεταφέρει το παιδί στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Μία εβδομάδα μετά, η Πόουγκ κατηγορήθηκε για φόνο, βαριά σωματική βλάβη και κακοποίηση ανηλίκου, δηλώνοντας αθώα. Ο εισαγγελέας Λιούις Λαμπ ανέφερε στο δικαστήριο ότι η Πόουγκ «ήθελε να έχει παιδί ή παιδιά με τον Τζούλιαν Γουίλιαμς. Αλλά όχι αυτό το παιδί». Υποστήριξε ακόμη ότι η κατηγορούμενη ζήλευε την προσοχή που έδινε ο Γουίλιαμς στον γιο του και δεν επιθυμούσε να αναλάβει ρόλο μητριάς.
Ο Λαμπ είπε ότι η Πόουγκ είχε στείλει μήνυμα στη συγκάτοικό της λίγες ώρες πριν από το περιστατικό γράφοντας: «Δεν αντέχω άλλο να είμαι γύρω από τον μικρό. Με μισεί και τον μισώ».
Ο τηλεοπτικός σταθμός WALB μετέδωσε ότι η Πόουγκ φέρεται να αναζήτησε στο κινητό της φράσεις όπως «Πώς προκαλείται εγκεφαλική αιμορραγία;» και «Πώς μπορεί να μην γίνει αντιληπτό ένα κατάγμα στο κρανίο;». Ο Ράιτ κατέθεσε ότι αρχικά η Πόουγκ υποστήριξε πως το παιδί έτρωγε τσιπς πριν καταρρεύσει, κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε «αμβλύ τραύμα» στο κεφάλι και στον θώρακα. Αργότερα η Πόουγκ είπε ότι το παιδί έπεσε από το κρεβάτι.
Ο γιατρός που εξέτασε το μωρό κατέθεσε ότι τα τραύματα δεν αντιστοιχούσαν σε πτώση, σημειώνοντας ότι το πρήξιμο στο κεφάλι και τα υγρά από τη μύτη παρέπεμπαν σε «δυνατό χτύπημα».
Η Πόουγκ είχε κερδίσει τον τίτλο Miss Donalsonville 2023 και συμμετείχε στο National Peanut Festival, πριν της αφαιρεθούν οι τίτλοι, σύμφωνα με το Early County News. Λίγο μετά τη σύλληψή της αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση 75.000 δολαρίων, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση του Γουίλιαμς. «Αυτό μοιάζει με χαστούκι στο πρόσωπο για μένα και την οικογένειά μου», είπε. «Το μόνο που θέλουμε είναι δικαιοσύνη για τον γιο μου. Το να την αφήνουν ελεύθερη δεν είναι σωστό. Πήρε τη ζωή ενός αθώου παιδιού ενός έτους».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα