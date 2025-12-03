Μάιλι Σάιρους μετά την αποκάλυψη του αρραβώνα της: Έχω μεγαλώσει και επιλέγω τι θα μοιραστώ
Μάιλι Σάιρους μετά την αποκάλυψη του αρραβώνα της: Έχω μεγαλώσει και επιλέγω τι θα μοιραστώ
Η τραγουδίστρια και ο επί τέσσερα χρόνια σύντροφός της, Μαξ Μοράντο έκαναν τον επόμενο βήμα στη σχέση τους
Η Μάιλι Σάιρους και ο Μαξ Μοράντο αρραβωνιάστηκαν μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης με την τραγουδίστρια να εξηγεί μετά την αποκάλυψη της ευχάριστης είδησης, ότι πλέον επιλέγει πότε θα είναι η κατάλληλη στιγμή για να μοιραστεί μία πληροφορία δημόσια.
Λίγο μετά την εμφάνιση στην οποία πόζαρε με το μονόπετρό της, η Σάιρους μίλησε στο «People» την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου για τον αρραβώνα της: «Η λεπτομέρεια που μπορώ να μοιραστώ είναι ότι για εμάς, η διατήρηση της ιδιωτικότητάς μας και το γεγονός ότι καταφέραμε να κρατήσουμε τα πράγματα για τον στενό μας κύκλο με έχει εκπλήξει. Είναι κάτι που δεν περίμενα ότι θα μπορούσα να το έχω, ενώ παράλληλα έχω και περισσότερες επιλογές. Νομίζω ότι αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι έχω μεγαλώσει και είμαι πιο προστατευτική με το τι επιλέγω να μοιραστώ».
Τη Δευτέρα, ο τραγουδίστρια και ο σύντροφός της τράβηξαν τα βλέμματα κατά την εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα της ταινίας «Avatar: Fire and Ash» στο Λος Άντζελες. Οι θαυμαστές της παρατήρησαν ότι η Μάιλι Σάιρους φορούσε ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι. Αργότερα, η Φραντσέσκα Σίμονς, εκπρόσωπος της σχεδιάστριας κοσμημάτων Jacquie Aiche, επιβεβαίωσε στο «People» ότι η Aiche σχεδίασε το «κατά παραγγελία» δαχτυλίδι, το οποίο διαθέτει ένα διαμάντι 14 καρατίων σε χρυσή βάση.
Δείτε τη φωτογραφία
Οι φήμες για τη σχέση της τραγουδίστριας και του ντράμερ κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2021, όταν τους εντόπισε ο φωτογραφικός φακός στα παρασκήνια του εορταστικού σόου «Miley’s New Year’s Eve Party» στο NBC. Λίγους μήνες αργότερα, τον Απρίλιο του 2022 τους εντόπισαν να ανταλλάσσουν φιλιά κατά τη διάρκεια εξόδου τους στο West Hollywood. Σε συνέντευξή της στην «British Vogue» τον Ιούνιο του 2023, η Σάιρους είχε αποκαλύψει πώς γνωρίστηκε με τον Μοράντο.
«Μας έβαλαν σε ένα ραντεβού στα τυφλά», είχε πει. «Βασικά, ήταν ραντεβού στα τυφλά για μένα και όχι ακριβώς για εκείνον. Σκέφτηκα, “το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι να σηκωθώ και να φύγω”», είχε δηλώσει.
Σε άλλη συνέντευξή της στο «Harper’s Bazaar» τον Νοέμβριο του 2024, η διάσημη τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη διαφορά ηλικίας έξι ετών που υπάρχει ανάμεσα σε εκείνη και τον σύντροφό της. Όπως είπε, η σχέση τους λειτουργεί γιατί «απλώς δεν παίρνουν τη ζωή τόσο στα σοβαρά», αν και σημείωσε ότι ο Μοράντο «βλέπει τη ζωή πολύ διαφορετικά από εκείνη».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock / AP
Λίγο μετά την εμφάνιση στην οποία πόζαρε με το μονόπετρό της, η Σάιρους μίλησε στο «People» την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου για τον αρραβώνα της: «Η λεπτομέρεια που μπορώ να μοιραστώ είναι ότι για εμάς, η διατήρηση της ιδιωτικότητάς μας και το γεγονός ότι καταφέραμε να κρατήσουμε τα πράγματα για τον στενό μας κύκλο με έχει εκπλήξει. Είναι κάτι που δεν περίμενα ότι θα μπορούσα να το έχω, ενώ παράλληλα έχω και περισσότερες επιλογές. Νομίζω ότι αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι έχω μεγαλώσει και είμαι πιο προστατευτική με το τι επιλέγω να μοιραστώ».
Miley Cyrus breaks silence on her engagement to longtime boyfriend Maxx Morando https://t.co/tklNJeNnF4— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 2, 2025
Δείτε τη φωτογραφία
Οι φήμες για τη σχέση της τραγουδίστριας και του ντράμερ κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2021, όταν τους εντόπισε ο φωτογραφικός φακός στα παρασκήνια του εορταστικού σόου «Miley’s New Year’s Eve Party» στο NBC. Λίγους μήνες αργότερα, τον Απρίλιο του 2022 τους εντόπισαν να ανταλλάσσουν φιλιά κατά τη διάρκεια εξόδου τους στο West Hollywood. Σε συνέντευξή της στην «British Vogue» τον Ιούνιο του 2023, η Σάιρους είχε αποκαλύψει πώς γνωρίστηκε με τον Μοράντο.
«Μας έβαλαν σε ένα ραντεβού στα τυφλά», είχε πει. «Βασικά, ήταν ραντεβού στα τυφλά για μένα και όχι ακριβώς για εκείνον. Σκέφτηκα, “το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι να σηκωθώ και να φύγω”», είχε δηλώσει.
Σε άλλη συνέντευξή της στο «Harper’s Bazaar» τον Νοέμβριο του 2024, η διάσημη τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη διαφορά ηλικίας έξι ετών που υπάρχει ανάμεσα σε εκείνη και τον σύντροφό της. Όπως είπε, η σχέση τους λειτουργεί γιατί «απλώς δεν παίρνουν τη ζωή τόσο στα σοβαρά», αν και σημείωσε ότι ο Μοράντο «βλέπει τη ζωή πολύ διαφορετικά από εκείνη».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock / AP
Ειδήσεις σήμερα
Έρχεται κακοκαιρία 72 ωρών με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Τι τρέχει με Μπακς και Αντετοκούνμπο; Η διαγραφή των φωτογραφιών, η απογοήτευση του Greek Freak και τα σενάρια φυγής από το Μιλγουόκι
Οι πόλεις με το χειρότερο μποτιλιάρισμα στον κόσμο, σε ποια θέση είναι η Αθήνα
Έρχεται κακοκαιρία 72 ωρών με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Τι τρέχει με Μπακς και Αντετοκούνμπο; Η διαγραφή των φωτογραφιών, η απογοήτευση του Greek Freak και τα σενάρια φυγής από το Μιλγουόκι
Οι πόλεις με το χειρότερο μποτιλιάρισμα στον κόσμο, σε ποια θέση είναι η Αθήνα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα