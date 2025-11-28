Στράτος Τζώρτζογλου: Μεγάλωσα με τη φράση «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι», την έλεγε η μάνα μου
Στράτος Τζώρτζογλου Ηθοποιός

Η μάνα μου, μου έλεγε να μην γίνω ηθοποιός, δήλωσε

Ιωάννα Μαρίνου
Ο Στράτος Τζώρτζογλου ανέφερε ότι μεγάλωσε με τη φράση «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι», όπως συνήθιζε να του λέει η μητέρα του, περιγράφοντας έτσι πως από νεαρή ηλικία είχε διαμορφώσει μια εικόνα για τον χώρο της υποκριτικής.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο ηθοποιός ανέφερε ότι ένα σημαντικό μέρος των ανθρώπων που εργάζονται στο θέατρο διατηρούν μεταξύ τους ερωτικές επαφές. Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», που προβλήθηκε την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου, διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη αντίληψη προερχόταν αρχικά από τη μητέρα του.

Πιο συγκεκριμένα, ο ηθοποιός τόνισε: «Η φράση "το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι" είναι μία γενίκευση, με την οποία μεγάλωσα και την έλεγε και η μάνα μου. Η μάνα μου, μου έλεγε "μην γίνεις ηθοποιός γιατί είναι ένα μεγάλο κρεβάτι". Διευκρίνισα ότι 1-2% παρεκκλίνουν και εάν έχουν θέσεις κλειδιά μπορούν να σου κόψουν τα ύπατα. Δηλαδή να μην σε πάρει κανείς».

