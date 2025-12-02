To «One Battle After Another» αναδείχθηκε Καλύτερη Ταινία στην τελετή απονομής των Βραβείων Γκόθαμ

Η τελετή, η οποία διοργανώθηκε από το Gotham Film & Media Institute, πραγματοποιήθηκε στο Cipriani Wall Street. Πρόκειται για την τρίτη συνεχόμενη χρονιά κατά την οποία ο οργανισμός έχει καταργήσει το προηγούμενο όριο προϋπολογισμού των 35 εκατομμυρίων δολαρίων για τη συμμετοχή των ταινιών.



Οι νικητές των Βραβείων Γκόθαμ

Κλείσιμο