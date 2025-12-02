To «One Battle After Another» αναδείχθηκε Καλύτερη Ταινία στην τελετή απονομής των Βραβείων Γκόθαμ
Το επικό έργο δράσης του Πολ Τόμας Άντερσον κέρδισε το κορυφαίο βραβείο στην κατηγορία Μεγάλου Μήκους Ταινίας

Το «One Battle After Another» αναδείχθηκε Καλύτερη Ταινία στη φετινή τελετή απονομής των Βραβείων Γκόθαμ.

Το επικό έργο δράσης του Πολ Τόμας Άντερσον κέρδισε το κορυφαίο βραβείο στην κατηγορία Μεγάλου Μήκους Ταινίας, έχοντας συγκεντρώσει συνολικά έξι υποψηφιότητες. Ο Ιρανός δημιουργός Τζαφάρ Παναχί ξεχώρισε ως ο μεγάλος νικητής της βραδιάς, καθώς το «It Was Just an Accident», που βραβεύτηκε και στο Φεστιβάλ των Καννών, τιμήθηκε με τα βραβεία Διεθνούς Μεγάλου Μήκους Ταινίας, Πρωτότυπου Σεναρίου και Σκηνοθεσίας.

Η τελετή, η οποία διοργανώθηκε από το Gotham Film & Media Institute, πραγματοποιήθηκε στο Cipriani Wall Street. Πρόκειται για την τρίτη συνεχόμενη χρονιά κατά την οποία ο οργανισμός έχει καταργήσει το προηγούμενο όριο προϋπολογισμού των 35 εκατομμυρίων δολαρίων για τη συμμετοχή των ταινιών.

Δείτε το τρέιλερ του «One Battle After Another»
One Battle After Another - Official Trailer - Warner Bros. UK & Ireland

Μεταξύ των πιο αξιοσημείωτων εκπλήξεων, σύμφωνα με το «Variety», ήταν η διάκριση του αυτοδιανεμημένου ντοκιμαντέρ «My Undesirable Friends: Part I – Last Air in Moscow» της Τζούλια Λόκτεβ, καθώς και η νίκη της ταινίας «Pillion» της A24 στο Διασκευασμένο Σενάριο για τον Χάρι Λάιτον.


Οι νικητές των Βραβείων Γκόθαμ

Καλύτερη Ταινία
«One Battle After Another» (Warner Bros. Pictures) — παραγωγοί: Πολ Τόμας Άντερσον, Σάρα Μέρφι, Άνταμ Σόμερ

Καλύτερη Διεθνής Ταινία
«It Was Just an Accident» (Neon) — παραγωγοί: Φιλίπ Μαρτέν, Τζαφάρ Παναχί

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ
«My Undesirable Friends: Part I – Last Air in Moscow» (self-distributed) — σκηνοθεσία και παραγωγή: Τζούλια Λόκτεβ

Καλύτερη Σκηνοθεσία
Τζαφάρ Παναχί, «It Was Just an Accident» (Neon)

Πρωτοεμφανιζόμενος Σκηνοθέτης
Ακινόλα Ντέιβις Τζούνιορ, «My Father’s Shadow» (Mubi)

Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο
«It Was Just an Accident» (Neon) — σενάριο: Τζαφάρ Παναχί

Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο
«Pillion» (A24) — σενάριο: Χάρι Λάιτον

Πρωταγωνιστική Ερμηνεία
Σοπέ Ντιρίσου, «My Father’s Shadow» (Mubi)

Υποστηρικτική Ερμηνεία
Γούουμι Μοσάκου, «Sinners» (Warner Bros. Pictures)

Πρωτοεμφανιζόμενος Ηθοποιός
Αμπού Σανγκaré, «Souleymane’s Story» (Kino Lorber)

