Μάρτιν Σκορσέζε για το «One Battle After Another»: «Μια συναρπαστική και εξαιρετικά γυρισμένη ταινία»
Η ταινία αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου
Το Χόλιγουντ ετοιμάζεται για μία από τις πιο πολυσυζητημένες πρεμιέρες της χρονιάς, με την ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον να αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου. Το φιλμ «One Battle After Another», με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Όσκαρ Λεονάρντο Ντι Κάπριο, έχει ήδη χαρακτηριστεί από πολλούς κριτικούς ως «η καλύτερη αμερικανική ταινία της χρονιάς».
Η ταινία θεωρείται ένα από τα φαβορί για τα επερχόμενα Όσκαρ, με σημαντικούς σκηνοθέτες όπως οι Στίβεν Σπίλμπεργκ, Κρίστοφερ Νόλαν και Μάρτιν Σκορσέζε, αλλά και νεότερους δημιουργούς όπως οι Ράιαν Τζόνσον και Μπένι Σάφντι, να εκφράζουν τον θαυμασμό τους για το έργο.
Πρόσφατα, ο Μάρτιν Σκορσέζε βρέθηκε σε συζήτηση με τον Πολ Τόμας Άντερσον στην Αμερικανική Ένωση Σκηνοθετών (DGA), όπου η ταινία απέσπασε ενθουσιώδες χειροκρότημα. Ο θρυλικός σκηνοθέτης περιέγραψε το έργο ως «μια συναρπαστική και εξαιρετικά γυρισμένη ταινία με εξαιρετικές ερμηνείες από όλους», επισημαίνοντας παράλληλα τα «θεματικά σημεία» που θεωρεί επίκαιρα και τονίζοντας τη δυνατή προσέγγιση της πολιτικής και ιδεολογικής πόλωσης.
Το «One Battle After Another» βασίζεται στο μυθιστόρημα «Vineland» του Τόμας Πίντσον, με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο να υποδύεται έναν πρώην επαναστάτη που ζει στην αφάνεια και πρέπει να αντιμετωπίσει τους δαίμονες του παρελθόντος για να προστατεύσει την κόρη του. Το καστ της ταινίας περιλαμβάνει επίσης τους Σον Πεν, Μπενίσιο ντελ Τόρο, Ρετζίνα Χολ, Τεγιάνα Τέιλορ, καθώς και τη νέα ανερχόμενη ηθοποιό Τσέις Ινφινίτι.
Martin Scorsese shows big admiration for Paul Thomas Anderson’s One Battle After Another.— cinesthetic. (@TheCinesthetic) September 23, 2025
“A fascinating and extraordinarily made film [with] extraordinary performances everywhere” pic.twitter.com/BUxQI2ti1W
