Νίκος Αποστολόπουλος: Πάντα απιστώ στις σχέσεις μου
Είμαι πολύ ανοιχτός σε ένα νέο φλερτ, δήλωσε ο σχεδιαστής μόδας

Ιωάννα Μαρίνου
Την άπιστη πλευρά του στις ερωτικές του σχέσεις αποκάλυψε δημόσια ο Νίκος Αποστολόπουλοςδηλώνοντας ότι πάντα απατάει το πρόσωπο, με το οποίο είναι δεσμευμένος.

Σε δηλώσεις που έκανε ο σχεδιαστής μόδας στην κάμερα του «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, μίλησε για την προσωπική του ζωή, παραδεχόμενος ότι είναι ανοιχτός στο φλερτ, ενώ εξήγησε τον λόγο που δεν είναι πιστός. Πιο αναλυτικά, ο Νίκος Αποστολόπουλος είπε: «Είμαι σε περίοδο φλερτ και γοητείας, είμαι πολύ ανοιχτός σε νέο φλερτ. Δυστυχώς, είμαι και άπιστος, οπότε δεν είναι και απλό. Πάντα απιστώ στις σχέσεις μου, γιατί όπως έλεγε η Donna Karan, έχω το κακό ελάττωμα να πιστεύω ότι αυτό που ζούμε είναι υπέροχο, αλλά κάπου κάτι άλλο συμβαίνει καλύτερο».

