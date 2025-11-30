Η Βανέσα Χάτζενς έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της
Την είδηση έκανε γνωστή η ίδια με ανάρτησή της στο Instagram
Η Βανέσα Χάτζενς και ο σύζυγός της, Κόουλ Τάκερ, έγιναν για δεύτερη φορά γονείς, υποδέχτηκαν στον κόσμο το νέο μέλος της οικογένειάς του. Την είδηση έκανε γνωστή η ίδια η ηθοποιός μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το βράδυ του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου, όπου δημοσίευσε φωτογραφία από το νοσοκομείο στην οποία απεικονίζεται ξαπλωμένη στο κρεβάτι, κρατώντας το χέρι του συζύγου της.
«Λοιπόν.. Το έκανα. Έκανα κι άλλο μωρό. Τι τρελή διαδρομή ήταν. Ένα ζήτω για όλες τις μαμάδες. Είναι πραγματικά εκπληκτικό όλο αυτό, το τι μπορεί να κάνει το σώμα μας», ανέφερε στη λεζάντα της ανάρτησής της. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το φύλο ή το όνομα του μωρού.
Λίγες ώρες πριν την επίσημη ανακοίνωση, οι θαυμαστές της είχαν αρχίσει να υποψιάζονται ότι ο τοκετός είχε ήδη πραγματοποιηθεί, καθώς η ηθοποιός είχε ανεβάσει φωτογραφία στην οποία δεν φαινόταν πλέον έγκυος.
Η Βανέσα Χάτζενς και ο Κόουλ Τάκερ απέκτησαν το πρώτο τους παιδί τον Ιούλιο του 2024, ένα αγοράκι, το όνομα του οποίου δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Έναν χρόνο αργότερα, η 36χρονη ηθοποιός ανακοίνωσε τη δεύτερη εγκυμοσύνη της μέσα από μια φωτογράφιση.
Σε συνέντευξή της στο E! News λίγους μήνες αργότερα, η ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά για το πώς βιώνει τη μητρότητα, παραδεχόμενη πως πρόκειται για μια εμπειρία έντονη και απαιτητική. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, η μητρότητα είναι «το πιο εξουθενωτικό πράγμα στον κόσμο», σημειώνοντας, ωστόσο, ότι αυτή η νέα φάση ζωής της την έχει βοηθήσει να αλλάξει τρόπο σκέψης και να απολαμβάνει περισσότερο την κάθε στιγμή.
Παράλληλα, είχε εξηγήσει ότι μέσα από τον ρόλο της μητέρας έχει μάθει να εστιάζει στο «τώρα». «Είναι πολύ εύκολο να μάθεις να επικεντρώνεσαι σε μελλοντικά πράγματα, εκτός αν χάνεις τον ειρμό σου. Καλά εσύ το χεις κάνει ήδη, τα παμε».
Το ζευγάρι γνωρίζεται από το 2020 και αρραβωνιάστηκε δύο χρόνια αργότερα, με τη Βανέσα Χάτζενς να επιβεβαιώνει την πρόταση γάμου τον Φεβρουάριο του 2023, γράφοντας τότε πως «δεν θα μπορούσε να είναι πιο ευτυχισμένη». Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2023 στο Μεξικό, σε μια τελετή που η ηθοποιός είχε χαρακτηρίσει ως την πιο συγκινητική στιγμή της ζωής της.
