Μαλού για τον σύζυγό της: Ως ζευγάρι έχουµε τις καλές στιγµές µας και τα νεύρα µας, δεν είναι στα άµεσα σχέδιά µας το δεύτερο παιδί
Δεν ξέρω αν είµαι η παραδοσιακή µαµά, δεν βρήκα κάπου µέχρι τώρα το εγχειρίδιο της καλής μητέρας, είπε η τραγουδίστρια
Την καθημερινότητα στη σχέση με τον σύζυγό της περιέγραψε η Μαλού, ενώ παράλληλα ξεκαθάρισε ότι δεν είναι στα άμεσα σχέδιά τους να κάνουν δεύτερο παιδί.
Η τραγουδίστρια και ο Χουάν Ροντρίγκεζ, ο οποίος κατάγεται από την Κούβα, έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο, με την ίδια να μιλάει για τα δέκα χρόνια κοινής πορείας με τον σύζυγό της, αλλά και για την ανατροφή του παιδιού της.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε η Μαλού στην εφημερίδα Secret και στη Σάσα Σταμάτη εξήγησε πως με τον σύζυγό της δεν έχουν περάσει κρίση, ωστόσο τόνισε ότι ως ζευγάρι έχουν βιώσει ευχάριστες και δύσκολες στιγμές, τις οποίες ξεπερνούν με αγάπη: «Ως ζευγάρι έχουµε και τις καλές µας στιγµές και τα νεύρα µας, αλλά µέχρι τώρα επικρατούν η αγάπη και η γαλήνη».
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια απάντησε εάν θα την ενδιέφερε το ενδεχόμενο να αποκτήσει δεύτερο παιδί: «∆εν είναι κάτι το οποίο έχουµε προγραµµατίσει. ∆εν ξέρεις στο µέλλον πώς και τι. Αλλά δεν είναι στα άµεσα σχέδιά µας».
Κλείνοντας, η Μαλού μίλησε για τον οκτάχρονο γιο της, Κωνσταντίνο Ρικάρντο εξηγώντας πως δεν ακολουθεί αυστηρές πρακτικές σε ό,τι αφορά την ανατροφή του: «Επειδή έχει και το επώνυµο του µπαµπά, Ροντρίγκεζ, και της µαµάς, Κυριακόπουλος, καθώς συνηθίζουν οι Λατίνοι να δίνουν και τα δύο επώνυµα, µας παίρνει λίγο παραπάνω χρόνο και νεύρα στο να το γράψουµε στο σχολείο καθηµερινά. Εχουµε µια σχέση πολύ γειωµένη. ∆εν ξέρω αν είµαι η παραδοσιακή µαµά, δεν βρήκα κάπου µέχρι τώρα το εγχειρίδιο της καλής µαµάς, οπότε το πάω πολύ ενστικτωδώς το θέµα. Αρχικός µου στόχος είναι να βλέπω τον γιο µου ευτυχισµένο και να νιώθει ασφάλεια. ∆εν είµαι από τις µαµάδες που θα πιέσουν στο σχολείο. Προτιµώ να εξελιχθεί σε έναν άνθρωπο που θα έχει σεβασµό προς τον εαυτό του και τους άλλους».
