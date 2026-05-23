Πέθανε ο ράπερ Rob Base των Rob Base & DJ E-Z Rock: Ήταν γνωστός από το «It Takes Two»

Πέθανε σε ηλικία 59 ετών ο ράπερ, ο οποίος έγινε παγκοσμίως γνωστός ως μέλος του Rob Base & DJ E-Z Rock και της μεγάλης επιτυχίας «It Takes Two».Ο καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 22 Μαΐου, λίγες ημέρες μετά τα γενέθλιά του, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσω ανακοίνωσης που δημοσιεύτηκε στους λογαριασμούς του στα social media.Όπως αναφέρεται: «Η μουσική, η ενέργεια και η κληρονομιά του Rob βοήθησαν να διαμορφωθεί μία ολόκληρη γενιά και έφεραν χαρά σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Πέρα από τη σκηνή, ήταν ένας στοργικός πατέρας, άνθρωπος της οικογένειας, φίλος και δημιουργική δύναμη, του οποίου η επιρροή δεν θα ξεχαστεί ποτέ». Στη συνέχεια, προστίθεται: «Σε ευχαριστούμε για τη μουσική, τις αναμνήσεις και τις στιγμές που έγιαν το soundtrack της ζωής μας».Μαζί με τον DJ E-Z Rock, ο οποίος πέθανε το 2014 από επιπλοκές διαβήτη, ο Rob Base συνέβαλε καθοριστικά στη σύνδεση της hip-hop με τη house μουσική και στην ευρύτερη διάδοσή τους τη δεκαετία του 1980.Η μεγαλύτερη επιτυχία τους, το «It Takes Two», έφτασε το 1988 μέχρι το Νο3 του Billboard Hot Dance/Club Songs chart, ενώ ακολούθησε το «Get on the Dance Floor», που κατέκτησε την κορυφή του ίδιου chart. Το «It Takes Two» εξελίχθηκε με τα χρόνια σε σημείο αναφοράς της ποπ κουλτούρας, με μουσικά αποσπάσματά του να χρησιμοποιούνται από καλλιτέχνες όπως ο Snoop Dogg και οι Black Eyed Peas, ενώ ακούστηκε και σε ταινίες όπως η The Proposal και το Iron Man 2.Ρόμπερτ Γκίνιαρντ γεννήθηκε στις 18 Μαΐου του 1967 και γνώρισε τον DJ E-Z Rock στο δημοτικό σχολείο στο Χάρλεμ. Οι δυο τους αποφάσισαν να δημιουργήσουν μουσικό σχήμα στην εφηβεία τους, εμπνευσμένοι από τοπικά hip-hop συγκροτήματα της εποχής.Το 1988 κυκλοφόρησαν το πρώτο άλμπουμ τους «It Takes Two», το οποίο έφτασε μέχρι το Νο4 του Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums chart και περιλάμβανε επιτυχίες όπως τα «Get on the Dance Floor» και «Joy and Pain».συνέχισε αργότερα με τη σόλο δουλειά «The Incredible Base» το 1989, ενώ επανενώθηκε με τον DJ E-Z Rock το 1994 για το άλμπουμ «Break of Dawn».Τα τελευταία χρόνια παρέμενε ενεργός στις ζωντανές εμφανίσεις, συμμετέχοντας στην περιοδεία «I Love the 90’s Tour» μαζί με καλλιτέχνες όπως ο Vanilla Ice και ο Young MC. Παράλληλα, διατηρούσε την εταιρεία παραγωγής Funky Base, Inc. και είχε αναλάβει χρέη εκτελεστικού παραγωγού στην ταινία τρόμου «Urban Flesh Eaters».: AP