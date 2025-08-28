Ήβη Αδάμου: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές της στην Πάρο με τον Μιχάλη Κουινέλη
Ήβη Αδάμου: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές της στην Πάρο με τον Μιχάλη Κουινέλη

Ελλαδάρα μου με τις ομορφιές σου, έγραψε η τραγουδίστρια

Την Πάρο επέλεξαν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουινέλης με την τραγουδίστρια να δημοσιεύει στο Instagram στιγμιότυπα από την απόδρασή τους.

Τις τελευταίες ημέρες, το ζευγάρι βρίσκεται στο νησί των Κυκλάδων, κάνοντας ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Την Τετάρτη 27 Αυγούστου, η Ήβη Αδάμου μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από βραδινή τους έξοδο στη Νάουσα, σε ένα εκ των οποίων, οι δύο καλλιτέχνες πόζαραν χαμογελαστοί.

«Όμορφες μέρες του καλοκαιριού. Ελλαδάρα μου με τις ομορφιές σου» σημείωσε η τραγουδίστρια στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε την ανάρτησή της


